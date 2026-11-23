Do cvičení se zapojují vojáci aktivní zálohy. Vykonávají pěší obchůzky podél perimetru objektu a plní další úkoly související s jeho ochranou. Součástí výcviku je také zřízení kontrolně-propouštěcích míst na příjezdových komunikacích, kde vojáci kontrolují oprávnění vjíždějících vozidel a vstupujících osob. Cvičení zahrnuje rovněž nácvik reakcí na modelové mimořádné situace ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
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Podle Martina Bílka, bezpečnostního ředitele ČEPS, vyžaduje ochrana energetické infrastruktury nejen kvalitní zabezpečení samotných objektů, ale také připravenost a koordinaci všech subjektů, které se na jejich ochraně podílejí. „Cvičení SAFEGUARD nám umožňují ověřovat nastavené bezpečnostní postupy v reálném prostředí a posilovat spolupráci s Armádou ČR i dalšími složkami. Právě praktické prověřování vzájemné součinnosti je důležitou součástí zvyšování odolnosti kritické infrastruktury,“ zdůrazňuje Bílek.
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 45 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé slouží k převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy. Provozuje také vedení s napěťovou hladinou 400 kilovoltů o délce 4220 kilometrů a 220 kilovoltů o délce 1539 kilometrů.
Cvičení se koná každý rok jinde
ČEZ Distribuce se na cvičení aktivně podílí. „Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny zákazníkům. Každé cvičení, ať již kalamitní, nebo armádní typu SAFEGUARD, je skvělou prevencí, jak nejen ochránit bezpečnost státu, ale i zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,“ prohlásil bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.
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ČEZ Distribuce provozuje vedení v délce 171 450 kilometrů a zajišťuje dodávky elektřiny pro 3,8 milionu odběrných míst. Společnost působí v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a částečně také ve Zlínském kraji a na Vysočině.
Pravidelná cvičení Armády ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému pod názvem SAFEGUARD probíhají od roku 2011. Řada z nich se uskutečňuje v objektech energetické infrastruktury ve správě společnosti ČEPS a provozovatelů distribučních soustav. Pro běžnou veřejnost nepředstavují žádná omezení ani riziko. Projevují se pouze zvýšeným pohybem vojenské techniky a ozbrojených hlídek v okolí střežených areálů v daných termínech.