Nyní je novinka v pilotní fázi, dostupná je pouze části klientů Air Bank a Monety. Všem klientům zmíněných bank se má tato možnost zpřístupnit v následujících týdnech.

Původně se bezhotovostní platební systém Cvak soustředil na drobné podnikatelé s cílem rozšířit možnosti bezhotovostního placení do míst, kde to dosud nebylo možné nebo by to bylo technicky či finančně náročné. Cvak totiž umožňuje platit bezhotovostně mobilem bez použití klasického platebního terminálu.

„Spojení s tak významným hráčem na trhu, jakým Albert bezesporu je, představuje pro Cvak další milník. Potvrzuje to životaschopnost našeho řešení a jeho připravenost pro nasazení ve velkém měřítku,“ říká Jiří Suchý, šéf divize Produkty a inovace v Air Bank.

Poplatek za využívání Cvaku je 0,8 procenta z uskutečněných plateb. Poplatková struktura u poskytovatelů platebních terminálů je často velmi nepřehledná. Obecně platí, že nejvýhodnější podmínky mají velcí obchodníci. Naopak ty malé může poplatek z jedné transakce vyjít i na jednotky procent z placené částky. K tomu je potřeba započítat také poplatek za půjčení platebního terminálu.

Před časem začal řetězec Albert testovat nové platební řešení prostřednictvím své aplikace a jako partnera si k tomu vybral Cvak. „V Albertu se zaměřujeme na inovativní řešení, která našim zákazníkům usnadňují nakupování. Cvak je ideálním příkladem takového řešení, protože umožňuje rychlejší platby díky integraci přímo do naší věrnostní aplikace Můj Albert. Reagujeme také na rostoucí poptávku po digitálních řešeních a chceme vyjít vstříc stále většímu počtu uživatelů naší aplikace,“ uvedl Jiří Mareček, mluvčí Albertu pro iDNES.cz.

Rychlejší platba

Výhoda ve využívání Cvaku ve velkém řetězci, jako je Albert, podle Air Bank spočívá zejména v rychlosti platby. „Pro klienta je platba přes Cvak a Můj Albert jednodušší a rychlejší, protože vytáhne telefon jen jednou a zaplatí. Tím, že v aplikaci Můj Albert bude mít povolenou platbu přes Cvak, už pak ta platba běží přímo, to znamená nepřikládá mobil k pokladně dvakrát,“ vysvětlila na dotaz iDNES.cz tisková mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.

Transakce přes Cvak je podle Honsové rychlejší také pro Albert. „Je to rychlejší z hlediska procesu autorizace platby, proběhne to rychleji než při platbě kartou,“ vysvětlila dále Honsová.

V praxi tedy zákazník, který bude mít o placení Cvakem zájem, musí před prvním nákupem povolit v aplikaci Můj Albert platbu prostřednictvím Cvaku. V aplikaci si také nastaví banku, která umožňuje platby přes platební metodu Cvak. Je potřeba mít v mobilu také nainstalovanou bankovní aplikaci.

Po splnění těchto podmínek již zákazník může platit přes aplikaci Můj Albert. U pokladny tedy pouze načte svou věrnostní kartu v aplikaci, čímž rovnou vyřídí i platbu.

„Placení prostřednictvím aplikace Můj Albert je rychlé, jednoduché a bezpečné. Zákazník ušetří čas u pokladny a zároveň má všechny výhody věrnostního programu, včetně slev, bodů a účtenek, pohodlně na jednom místě. Celý nákupní proces se navíc zjednoduší tedy od načtení karty až po platbu, vše probíhá v několika jednoduchých krocích přímo v aplikaci,“ uvedl Mareček s tím, že služba je aktuálně v pilotní fázi pro omezený vzorek uživatelů. Plné spuštění je předběžně naplánováno na druhou polovinu května a bude dostupné pro klienty Air Bank a Moneta Money Bank.

I na samoobslužných pokladnách

Službu je zatím určená pouze klientům Air Bank a Monety a je ve své pilotní fázi, nemohou ji tedy zatím využívat všichni klienti. Plně spuštěná má být služba v horizontu několika týdnů.

Probíhají také jednání s dalšími finančními domy o jejich zapojení. „Teď se soustředíme na dvě další banky, které s námi byly u spuštění Cvaku, mBank a Fio. mBank už se zapojí brzy a Fio je v procesu implementace. Jinak je Cvak otevřený pro všechny inovativní banky,“ dodala pro iDNES.cz Honsová.

Cvakem půjde zaplatit také u samoobslužných pokladen. Na nich se po naskenování věrnostní aplikace s aktivovanou platbou přes Můj Albert zobrazí místo klasické volby „Zaplatit“ zrychlená možnost „Platba přes Můj Albert“. Po jejím stisknutí dokončí zákazník platbu na svém mobilním zařízení.