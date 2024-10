Bez hotovosti i terminálu. Placení Cvakem už umožňují dvě tisícovky obchodníků

Platební řešení Cvak se prvním obchodníkům otevřelo na konci ledna, od března si aplikaci Cvak může kdokoli stáhnout do telefonu. Aktuálně se dá Cvakem zaplatit u dvou tisícovek obchodníků. „Pro představu, velcí poskytovatelé terminálů rostou o 1 500 až 2 000 klientů ročně,“ dodal Jiří Suchý, který vede produktové oddělení v Air Bank s tím, že je s číslem spokojený. „Máme dvakrát víc klientů než Qerko, což je nejúspěšnější start-up v tomto segmentu,“ dodal.

Suchý ale připustil, že dvě tisícovky klientů neřeší podle něj stále nedostatečné pokrytí bezhotovostním placením v Česku. Aktuálně podle šetření Cvaku probíhá v Česku 40 procent plateb pomocí hotovosti, přitom 80 procent Čechů preferuje bezhotovostní platby. Pokaždé u sebe má hotovost jen 45 procent Čechů. „A skoro dvacet procent lidí pak u sebe nemá hotovost nikdy,“ doplnil Suchý.

Průměrná výše transakce provedené Cvakem v září dosáhla částky 667 korun. Nejčastěji Cvak využívají stravovací provozovny, silniční a nákladní doprava nebo kadeřnické, kosmetické a další podobné služby. Z regionálního pohledu je Cvak rozšířený hlavně v Praze a Moravskoslezském kraji.

Podle Suchého pro Cvak nepředstavují konkurenci klasické QR kódy, skrze které je možné platit zcela bez poplatku prostřednictvím bankovní aplikace. „QR kód má totiž několik nevýhod, za prvé je to zdlouhavé, zákazník musí částku vyplnit ručně, obchodníkovi nemusí přijít notifikace. Druhá nevýhoda je možnost zneužití QR kódu. Obchodník nad ním má jen malou kontrolu,“ odpověděl Suchý na dotaz iDNES.cz.

Dočasně zdarma

Cvak svým uživatelům slibuje levnější a technicky méně náročné bezhotovostní řešení, než je klasický platební terminál. Podle průzkumu Cvaku je možné platit bezhotovostně pouze u dvaceti procent nejmenších podniků. Cvak proto cílí především na menší obchodníky, kteří si často stěžují, že jsou pro ně poplatky spojené s přijímáním platebních karet vysoké a je pro ně složité se v nich vyznat.

Poplatky za platbu kartou se odvíjejí mimo jiné od obratu dané provozovny – v kostce platí, že čím vyšší obrat, tím nižší poplatky. Poplatek se tak může u malých podnikatelů vyšplhat i na jednotky procent, k nimž je potřeba přičíst ještě fixní poplatek za terminál, který se pohybuje v řádu stokorun měsíčně. „Pro malé podniky mohou být poplatky i okolo tří procent, kdežto velký podnik má poplatek třeba jen 0,6 procenta,“ uvedl Suchý.

Do března 2025 je Cvak zcela zdarma, poté má služba stanovený fixní poplatek ve výši 0,8 procenta z každé transakce. „Chceme, aby si Cvak vyzkoušelo co nejvíce lidí,“ vysvětlil Suchý, proč je Cvak dočasně zdarma.

Používat Cvak může každý obchodník bez ohledu na to, jakou má banku. Potřebuje k tomu mít pouze nainstalovanou aplikaci Cvak v telefonu a fyzickou NFC kartu, která mu přijde zdarma do týdne poštou.

Zákazník pak má několik možností. V ideálním případě má nainstalovanou bankovní aplikaci jedné ze zapojených bank, skrze níž může Cvakem zaplatit. Aktuálně je ve službě zapojená Air Bank, která za projektem stojí, a Moneta, která se připojila letos v září. Využít služby ale mohou klienti jakékoli banky, stačí mít v telefonu platební kartu.

Obchodník při platbě zadá do aplikace částku, zákazník přiloží mobil k NFC kartě a zaplatí. Pokud zákazník nemá kartu v telefonu, může vyplnit údaje z karty do formuláře, kam ho zavede obchodníkův Cvak.

Do budoucna Cvak cílí na zapojení do pokladních systémů v provozovnách. „Řešíme to. Vypadá to, že bychom se k některými systémům mohli přímo připojit,“ řekl Suchý.

Mezi dalšími plány Cvaku je také zapojení dalších bank. V polovině příštího roku by se měla zapojit mBank.