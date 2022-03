Podnikatelem roku se stal zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. Česko je mu malé

Čupr převzal ocenění na pražském Žofíně. Podnikatelé během večera vyjadřovali solidaritu s Ukrajinou. „Držme si palce, abychom si udrželi evropské hodnoty,” řekl Čupr.

„Od čertíka v krabičce jsem vyspěl ve vyzrálého muže. Budu se snažit inspirovat a pomáhat,” poděkoval Čupr.

Devětatřicetiletý Čupr založil online prodejce potravin před osmi lety. Nebyla to jeho první podnikatelská zkušenost, stojí také za vznikem Slevomatu a Dáme jídlo. Za těch osm let se Rohlík neskutečně rozrostl. Loni se stal prvním českým jednorožcem, tedy startupem, jehož hodnota překročila miliardu dolarů.

Konsolidovaný obrat Rohlíku činil za minulý finanční rok 335 milionů eur (tedy v přepočtu 8,4 miliardy korun). Sám Čupr je podle časopisu Forbes 26. nejbohatším Čechem s aktuální hodnotou majetku 10,9 miliardy korun.

Česko už je Čuprovi malé. Rohlík působí také v Rakousku, Německu a Maďarsku, a postupně proniká i do dalších zemí. Jeho služby využívá více než 850 tisíc zákazníků.

V Monaku proti světové konkurenci

Soutěž letos vstoupila do dvaadvacátého ročníku. Dominovaly mu především nejmodernější technologie a celospolečenská prospěšnost. „Velmi mě těší, že většina podnikatelů klade velký důraz na udržitelnost podnikání, což je oproti předchozím letům novinka,“ říká vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Vítězové EY Podnikatel roku EY Podnikatel roku 2021: Tomáš Čupr, Rohlik Group Další finalisté soutěže: Daniel Večeřa, Petr Res, HP TRONIC

Simona Kijonková, Packeta Group

Martin Cígler, Solitea

Jaromír Opatrný, WELL PACK EY Technologický podnikatel roku 2021: Jan Jakůbek a Jan Sohar, ADVACAM EY Začínající podnikatel roku 2021: Martin Dienstbier a Václav Navrátil, DIANA Biotechnologies EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2021: Kateřina Vacková, Loono Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh roku 2021: Jiří Kůs a Lucie Konečná, nanoSPACE Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění 2021: Rudolf a Renata Kasperovi, KASPER GROUP

V posledních letech se také ukazuje, že v Česku vyrůstá nová generace podnikatelů, kteří byznys začali od nuly. Loni porotu nejvíc zaujal král 3D tiskáren Josef Průša, o rok dříve to byl šéf Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Spolu s Čuprem se do finále probojovali také Daniel Večeřa a Petr Res ze společnosti HP TRONIC, která provozuje například prodejny Datart a Euronics, dále Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a Packeta Group, a Martin Cígler, zakladatel společnosti Solitea, která se zabývá vývojem vnitropodnikového softwaru. Skupinu finalistů doplňuje Jaromír Opatrný ze společnosti WELL PACK, která se zabývá mytím a servisem opakovaně použitelných obalů.

Jako národní vítěz se Čupr probojoval do celosvětového finále soutěže, které by – po dvou letech virtuálních přenosů – mělo v červnu proběhnout v Monte Carlu. V něm dosud žádný národní vítěz ze střední a východní Evropy neuspěl. Loňským vítězem se stal So Čong-džin z Jižní Koreje, zakladatel a šéf biofarmaceutické společnosti Celltrion, která vyvíjí průlomové léky k léčbě rakoviny, autoimunitních onemocnění i covidu-19.

U čtenářů uspěli výrobci nanoroušek

Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za nejlepší podnikatelský příběh obdržela společnost nanoSPACE, rodinný podnik Jiřího Kůse a jeho dcery Lucie Konečné. Z celkových 1 871 hlasů jich získali 355. Je to první výrobce na světě v oblasti protiroztočových povlaků, přikrývek a polštářů s nanovlákennou membránou.

„První materiál nebyl úplně dokonalý, ale fungoval. Od alergiků jsme získávali kladné ohlasy,“ vzpomíná Konečná, která firmu převzala a momentálně řídí provoz.

Firma dostala nový impulz na začátku pandemie covidu, začala vyrábět nanoroušky pro nemocnice, v další fázi se soustředila na pratelné nanoroušky a antivirové šátky. „Nanoroušky a respirátory v začátcích pandemie tvořily asi 99 procent prodeje. Dnes se covidové produkty podílejí na produkci ze 60 procent. Přidali jsme nanomódu, kosmetiku a rozšířili portfolio lůžkovin,“ říká Konečná.

„Možná je to tím, že Jiří Kůs studoval v 70. letech na gymnáziu v Písku, takže nasál vůni textilního průmyslu a dnes je jeho firma nanoSPACE jedním z nemnoha českých výrobců v tomto kdysi významném sektoru. Je navíc průkopníkem v oblasti nanomateriálů, což nanoSPACE činí zcela unikátní nejen v českých poměrech. A třetím důvodem k zaslouženému vítězství je i to, jak nanoSPACE dokázala využít covidovou krizi jako svou velkou příležitost, což zní obvykle jako příšerné klišé, jenže u Jiřího Kůse a jeho týmu je to stoprocentní fakt,“ říká šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.

Že se firmě daří, dokazují čísla. Před pandemií měla nanoSPACE obrat tři miliony korun ročně, rok nato přes 150 milionů. Zisk z loňského roku nemá ještě spočítaný, ale předloňský činil 24 milionů.