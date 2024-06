Češi jsou jedni z největších jedlíků čokolády, říká šéf cukrovinek v Nestlé

V posledních dvou letech byla v ČR kumulovaná inflace více než 25 procent. Zaznamenal jste rozdíly ve spotřebitelském chování při nákupech cukrovinek?

Inflace tu doopravdy byla vysoká a ceny stále hlavně u kakaa, a tím i čokolády nadále rostou. Ale spotřebitelské chování se příliš nemění, protože cukrovinky jsou velmi odolné. Nevidíme ani nárůsty, ani sešupy v nákupech. Lidé plus minus mají stále stejnou spotřebu. Je pravda, že v posledních měsících zaznamenáváme, že část spotřebitelů kvůli inflaci snižuje frekvenci svých nákupů.

Tito lidé více hlídají slevové akce, na druhé straně trochu mění místa, kde nakupují, a chodí více do diskontů. A také se spotřeba částečně přesunuje do privátních značek, které jsou přece jenom levnější. A pak tady máme některé cenové hranice, u každé značky jiné, které lidé nejsou ochotni překročit. U nich pak trvá, než si na jejich posun zvyknou. Myslím, že je to právě spíš o těch pomyslných cenových hranicích než o ceně jako takové.