Drahé ořechy a kakao mění vánoční cukroví na luxus. Češi pečou méně druhů

Většina Čechů podle průzkumu společnosti Ochutnej Ořech vystačí s pěti až deseti druhy cukroví, přičemž největší oblibě se stále těší linecké. Právě to plánuje péct téměř 60 procent domácností. Těsně za ním se drží vanilkové rohlíčky (58 procent), zatímco perníčky obsadily s 28 procenty třetí příčku.

Další oblíbené druhy, jako pracny či marokánky, se objevují na stolech méně často, přičemž některé domácnosti zkoušejí netradiční alternativy jako raffaello kuličky.

Přestože tradiční recepty vedou, celkové množství upečeného cukroví letos klesne. Více než třetina respondentů uvedla, že upeče méně než v loňském roce.

Ořechy jako luxusní surovina

Jedním z hlavních důvodů, proč Češi pečou méně druhů cukroví, jsou rostoucí ceny ořechů. Vlašské ořechy, základní surovina mnoha receptů, letos zdražily a jejich kvalita klesla.

Česká produkce trpěla mrazíky, ořechy z Ukrajiny nesplňují požadované standardy a zásilky z USA dorazí až příští rok. Alternativní druhy ořechů, jako mandle nebo lískové ořechy, rovněž podražily kvůli záplavám v Kalifornii a suchům v Turecku.

Kešu a para ořechy, které používá menší část domácností, se stávají téměř nedostupnými kvůli problémům na globálním trhu.

Domácnosti hledají způsoby, jak ušetřit, aniž by ztratily tradiční chuť. Část rodin například nahrazuje ořechy jinými surovinami nebo peče jen několik osvědčených druhů.

„Rostoucí ceny a problémy s kvalitou nutí mnoho domácností přemýšlet, jak si tradici vánočního pečení udržet. Proto doporučujeme nakupovat ořechy u specializovaných prodejců, kteří garantují kvalitu a správné skladování,“ upozorňuje Petr Voves, generální ředitel společnosti Ochutnej Ořech.

Kakao na rekordní ceně

Rostoucí ceny kakaa představují další důvod, proč lze očekávat vyšší ceny vánočního cukroví i čokoládových pochoutek v příštím roce. Kakaové boby, základní surovina pro výrobu čokolády, dosáhly na světových burzách historického maxima, kdy jejich cena přesáhla 12 tisíc dolarů za tunu.

To znamená, že oproti loňskému roku vzrostla cena kakaa několikanásobně. Tento dramatický růst je důsledkem špatné úrody v Pobřeží slonoviny a Ghaně, dvou největších světových producentů, kde byly plodiny zasaženy extrémními výkyvy počasí.

V českých obchodech již ceny čokolády stoupají – průměrná cena 100 gramů mléčné čokolády se blíží historické hranici 34 korun.

„V roce 2025 spíše počítáme s dalším zdražováním,“ dodává k tématu Voves.

Odborníci navíc varují před „šuntflací“, kdy výrobci snižují kvalitu produktů, například nižším podílem kakaa nebo nahrazením čokolády méně hodnotnými surovinami, jako jsou cukr, plně ztužené tuky nebo sušené mléko.

Čokoládové figurky či cukrovinky tak často nenesou označení čokoláda, ale „mléčná pochoutka“. Zákazníci by proto měli být obezřetní a pečlivě číst etikety.

Vánoce budou letos dražší celkově. Prodraží se nejen cukroví, ale také čokoládové figurky i stromky.

Za nákup jídla na Vánoce pak Češi zaplatí v průměru dva tisíce korun, přičemž s rostoucím počtem členů domácnosti stoupají výdaje. Nedávný průzkum poskytovatele půjček Provident Financial ukázal, že tři čtvrtiny lidí letos plánují utratit za dárky do 10 tisíc korun. Ochota utrácet za vánoční dárky se liší podle věku. Ve skupině od 54 do 65 let za dárky plánuje podle průzkumu vydat téměř polovina lidí maximálně pět tisíc korun.