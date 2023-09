CTP chce do konce roku solární elektrárny na střechách s výkonem 30 MW

Developer CTP chce na střechách svých průmyslově-logistických hal v Česku do konce roku vybudovat fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem až 30 megawattů. Do roku 2030 pak chce firma postavit fotovoltaiky s kumulovaným výkonem až 300 MW. Použít by k tomu měla i peníze z úvěru od Evropské investiční banky ve výši 200 milionů eur, v přepočtu tedy asi 4,88 miliardy Kč.