Ještě kousek a budem na nule, žertovali ekonomové u inflačního „tachometru“

Dynamický ukazatel kalibrovaný na poklidné časy měnové stability totiž už na vzhůru pádící cenovky přestal stačit. Na grafice webové stránky cnb.cz to vypadalo to, že stačí už jen kousek a protočí se dokola. „Pozitivní je, ze stačí zrychlit inflaci už jen o 2,2 procentního bodu a budeme na nule,“ rýpnul si analytik platební společnosti Roger Dominik Stroukal a přidal postřeh s analogovou váhou, jejíž ciferník se protočí dokola.

Dominik Stroukal @Stroukal Pozitivni je, ze staci zrychlit inflaci uz jen o 2,2 procentniho bodu a budeme na nule. https://t.co/DBWYm26XwY oblíbit odpovědět

Překalibraci centrální bance doporučil i komentátor Hospodářských novin Luděk Vainert s upozorněním, že říjnové tempo bohužel nebude letos zdaleka to nejvyšší. „Vzhledem k prognóze počítající v zimě s inflací i nad šesti procenty by si měla ČNB překalibrovat ten „otáčkoměr“, co svítí na jejich webu. Vyšší tempo růstu cen už nezvládne,“ apeloval.

Ke cti centrální bance jistě slouží, že zareagovala obratem. „Dobrý den, dynamický inflační barometr jsme dočasně nahradili statickým,“ napsal správce sociálních sítí na twitteru vzápětí. A ručička se skutečně rázem ocitla v „rozumné“ části výseče.

Maximální údaj na nové verzi obrázku končí v tuto chvíli šestkou. Prognóza ministerstva financí i samotné centrální banky však na přelomu roku vyhlíží i meziroční inflaci nad sedmi procenty. Zřejmě i proto se překreslený tachometr dočkal od jednoho z uživatelů „pelíškovské“ otázky: „Bude to stačit?“