Úroda obilí bude průměrná, odhadují statistici. Máku ale nejvíc za 10 let

Zemědělci by letos měli sklidit v Česku 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun.

První odhad statistiků z června byl pesimističtější, předpokládal u sklizně obilí proti loňsku zhruba sedmiprocentní pokles a u řepky pokles o 13,9 procenta.

Zatímco úroda obilovin by měla být podle statistiků průměrná, u máku ji předpokládají nejvyšší za posledních deset let. Sklidit by se ho mělo

31 000 tun, proti loňskému roku o 41,4 procenta více.

„Zatím rekordní sklizeň byla dosažena v roce 2008, kdy se sklidilo téměř 50 000 tun máku,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Podle statistiků je letošní sklizeň kvůli deštivému počasí pomalejší. Co se týče hektarového výnosu plodin, u obilovin má být meziročně nižší o 2,9 procenta a u řepky o 6,8 procenta. U máku čekají zemědělci meziroční pokles hektarového výnosu o 2,8 procenta.

V porovnání s loňským rokem má být podle statistiků nižší sklizeň všech druhů ozimých obilovin, tedy pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita a tritikale, což je kříženec žita a pšenice.

U pšenice ozimé, která je v Česku nejrozšířenější obilovinou, ČSÚ předpokládá, že její sklizeň kvůli menšímu množství osetých ploch klesne téměř o deset procent na 4,322 milionu tun.

Ječmene ozimého se podle odhadu sklidí meziročně o 9,4 procenta méně, 632 000 tun, sklizeň tritikale klesne o 4,4 procenta na 204 000 tun a žita téměř o čtvrtinu na 134 000 tun.

Naopak sklizeň jařin, tedy pšenice a ječmene jarního a ovsa, je příznivější. Odhadovaná sklizeň pšenice jarní má být ve srovnání s loňským rokem více než trojnásobná, má činit 373 000 tun, důvodem je mimo jiné výrazné rozšíření osevní plochy.

Přibylo i ploch osetých ovsem, kterého by se mělo sklidit podle odhadu 212 000 tun, meziročně o 15,5 procenta více. Úroda ječmene jarního je na podobné úrovni jako loni a sklidí se ho 1,117 milionu tun, odhadli statistici.

Podle nich se rozšíření osevní plochy podílí také na předpokládané výši letošní sklizně máku. Pole osetá mákem se meziročně rozšířila o devět procent na 44 000 hektarů. Vedle toho ploch s řepkou o sedm procent ubylo, což stojí podle statistiků za její nižší očekávanou úrodou. Proti loňskému roku se zmenšila i pole s pšenicí ozimou.