Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele

  13:07
Češi v loňském roce jedli více masa, sýrů a zeleniny, naopak spotřeba ovoce, mouky či cukru meziročně klesla. Nižší byla i spotřeba alkoholu, zatímco minerálních vod a nealkoholických nápojů lidé vypili více. Oznámil to v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ) v tiskové zprávě. Celková spotřeba potravin na obyvatele, včetně potravinových ztrát a odpadů, dosáhla v roce 2024 hodnoty 797 kilogramů, což je meziročně o devět kilogramů více.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Spotřeba alkoholických nápojů v loňském roce meziročně klesla o 4,3 litru na 156 litrů na obyvatele. U piva to byl pokles spotřeby o 2,7 litru na 130,5 litru na obyvatele za rok, u vína o 1,1 litru na 19,5 litru a u lihovin o 0,6 litru na 6,1 litru. Spotřeba minerálních vod a nealkoholických nápojů stoupla o 8,9 litru na 232,7 litru na obyvatele.

Celková spotřeba masa se v roce 2024 zvýšila o tři kilogramy a přesáhla 85 kilogramů na obyvatele za rok. Spotřeba vepřového masa vzrostla o 1,5 kilogramu na 43,3 kilogramu a drůbežího masa o 1,7 kilogramu na 30,9 kilogramu. U hovězího masa statistici zaznamenali mírný pokles, a to o 0,1 kilogramu na 9,1 kilogramu.

Podíl spotřeby vepřového masa na jeho celkové spotřebě je podle statistiků od 50. let minulého století poměrně stabilní. Po celá desetiletí se pohybuje zhruba kolem 50 procent.

„Naopak u masa hovězího a drůbežího došlo postupně k zásadní změně preferencí obyvatelstva. Podíl spotřeby hovězího masa klesl ze 32 procent v polovině minulého století na loňských 11 procent, zatímco podíl drůbežího vzrostl za stejné období ze sedmi procent na rekordních 36 procent. Hranice spotřeby 30 kilogramů drůbežího masa na obyvatele byla v roce 2024 překonána poprvé,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková.

Spotřeba sýrů loni meziročně vzrostla o 1,3 kilogramu na 14,6 kilogramu na obyvatele. Spotřeba ostatních mléčných výrobků se mírně snížila na 34,3 kilogramu.

Zeleniny lidé spotřebovali meziročně více o 4,5 kilogramu, na jednoho obyvatele to bylo 91,6 kilogramu. „Týkalo se to většiny druhů zeleniny, mírný pokles se projevil jen u okurek, zelí a celeru,“ uvedli statistici. Spotřeba ovoce naopak téměř o kilogram klesla, na jednoho obyvatele za rok dosáhla 84,4 kilogramu.

Nižší byla loni spotřeba pšeničné a žitné mouky, naopak se zvýšila se spotřeba krup, ječné krupice a ovesných vloček, více se jedlo i brambor, rýže a těstovin. Spotřeba cukru se meziročně snížila o tři kilogramu na necelých 31 kilogramů za rok na obyvatele.

