ČSSD chce přidat důchodcům až o 1 240 korun. Může to stát i 12 miliard

Podle zákonné valorizace by si měli důchodci od ledna přilepšit v průměru o 840 korun měsíčně, což je podle vládní ČSSD málo. „Budeme bojovat za to, aby se důchody znovu zvýšily o důstojnou sumu. A můžeme diskutovat o tom, zdali to budou tři nebo čtyři stovky měsíčně nad rámec zákonné valorizace jako minulý rok, nebo jednorázový příplatek v řádu tisíců ročně jako za (premiéra Bohuslava) Sobotky,“ napsali Hamáček s Maláčovou v komentáři pro Právo.

Argumentují zvýšenými životními náklady, například kvůli růstu cen základních potravin. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ovoce v červnu bylo v průměru o 27,2 procenta dražší než loni. O téměř 16 procent zdražil cukr a téměř 13procentní zdražení statistici zaznamenali u mouky. O více než desetinu podražilo meziročně také vepřové a uzeniny.

Peníze pro důchodce nad rámec valorizace penzí připouští i premiér Andrej Babiš. „Ale otázka je, jaké budeme mít možnosti, musíme se podívat na ten rozpočet celkově,“ řekl. Hamáček s Maláčovou k státním výdajům na důchody napsali, že peníze investované do důchodců „zůstanou v naší ekonomice“ a podpoří domácí spotřebu.

Vyšší důchody budou stát zhruba 10 miliard

Opoziční ODS či Piráti však vzhledem k rekordnímu schodku státního rozpočtu preferují, aby došlo pouze k zákonné valorizaci penzí. „ Nemyslíme si, že je rozumné dělat k tomu nějaký speciální zákon navíc, který by ještě zadlužení zvýšil,“ uvedl v neděli pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Kdyby penze rostly všem seniorům o 300 či 400 korun měsíčně navíc, jak navrhuje ČSSD, stálo by to podle propočtu ČTK příští rok asi 8,7 či 11,6 miliardy korun.

Systém penzí v Česku se letos dostal po předchozích dvou letech znovu do propadu. Za první pololetí deficit dosáhl 13,85 miliardy korun. Před rokem byla penzijní soustava v přebytku 6,28 miliardy, vyplývá z z údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění.