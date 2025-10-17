Tři úspěšní podnikatelé rostou i díky platebním terminálům

„Platby kartou jsou dnes standardem a pro spoustu lidí samozřejmostí. Chtěli jsme, aby u nás měli komfortní zážitek od začátku do konce, bez nutnosti řešit hotovost,“ říká Tomáš Konečný, který stojí v čele úspěšné sítě kaváren Kafec. První podnik otevřel před 15 lety v Brně a pro název využil místní slangový výraz pro kavárnu.
To Tomáš Choc stojící za značkou Raviola měl ohledně plateb jasno od počátku. „Platbu kartou jsme zavedli ihned při otevření prodejny v Horoměřicích u Prahy. Bylo to přirozené rozhodnutí bez dlouhého rozmýšlení,“ vzpomíná a dodává: „Dnes realizujeme více než 80 procent prodejů platbou kartou, takže zákazníci to určitě vítají.“
Loajalita zákazníků, ale i růst tržeb a nižší náklady
Rozhodnutí přijímat platby kartou má okamžitý přímý pozitivní vliv na byznys, protože obchodníci s platebními terminály utrží v průměru až o 18 procent více než ti, kteří přijímají jen hotovost. Kdo i tak váhá, může využít projekt Česko platí kartou a terminál si na půl roku vyzkoušet zdarma, třeba i v podobě aplikace v mobilu.
Co ČSOB nabízí podnikatelům?
Někteří obchodníci poukazují na poplatky za terminály. V průběhu času se ale náklady na jejich provoz dlouhodobě snižují. Tyto poplatky jsou navíc naprosto transparentní a snadno spočitatelné, zatímco náklady na hotovostní platby, třeba převoz peněz do banky, samotnou manipulaci s hotovostí nebo náročnější obsluhu zákazníků, se počítají velmi složitě. Na konci dne jsou však významně vyšší než náklady na bezhotovostní platby.
Tomáš Konečný přitom nejdříve karty právě kvůli nákladům také nepřijímal. „Na začátku jsme hodně řešili náklady. Malý podnik s minimálním kapitálem počítá každou korunu, a tak to nebyla priorita. Postupně jsme ale zjistili, že zákazníci tuhle možnost očekávají a že jde o investici, která se vyplatí,“ potvrzuje.
Platba kartou je pro většinu lidí primární volba
Rozhodnutí podnikatelů se nelze divit. Češi už delší dobu vnímají bezhotovostní platby jako primární způsob placení. Počet vydaných platebních karet v Česku činí rekordních 16,9 milionu a používá je více než 90 procent lidí. Digitální technologie jsou bezpečné a lidé si zvykli, že platba kartou nebo mobilem je pohodlnější než manipulace s hotovostí. Zcela běžné už je hradit kartou i drobné výdaje – třeba za pečivo nebo zmrzlinu.
Pokud obchodník možnost bezhotovostního placení nenabízí, podle průzkumu společnosti Mastercard to odradí až 66 procent zákazníků. A téměř polovina lidí se na takové místo už nevrátí. Spotřebitelé by navíc platili kartou mnohem víc, pokud by právě nenaráželi na obchody a provozovny, kde s kartami nepochodí.
„ČSOB je skvělým partnerem pro podnikání. Klienti oceňují jak naše mobilní bankovnictví, tak širokou nabídku platebních terminálů, doplněné o personalizované typy účtů dle potřeb. Dále platební karty, individuální přístup k úvěrování či např. pojištění spojené s jejich podnikáním,“ jmenuje Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB a dodává: „Jsem velmi rád, že se nám dlouhodobě daří úspěšně podporovat podnikatelské prostředí a na růst malých firem se budeme i nadále soustředit, neboť je zásadní pro úspěch celé ekonomiky.“
Za vymalování zaplatit kartou
Zákazníci vítají, když mohou malíři hned po dokončení bytu jednoduše a rychle zaplatit přes terminál. Právě drobní řemeslníci patří podle průzkumu mezi ty oblasti podnikání, kde lidé možnost platit kartou nejvíce postrádají. Lidé řadí do této skupiny i lékaře nebo prodejce na trzích.
Majitel malířské firmy Mokuso Jakub Moravec se ovšem může jen usmívat. „Platební terminál jsme zavedli už před dvěma lety a byla to velká změna. Zákazníci to chtěli a hlavně já jsem chtěl, aby měli komfort a nikdo nemusel řešit, kde vybrat hotovost. Terminály jsme dali i projektovým manažerům a dnes je máme v telefonech,“ popisuje.
„Přijímání digitálních plateb zvyšuje pohodlí zákazníků i důvěryhodnost samotného podnikatele. Zákazníci nemusejí řešit, jestli u sebe mají hotovost, nebo hledat bankomat. V dnešní době je bezhotovostní platba kartou, mobilem či hodinkami úplným standardem,“ říká Martin Dolejš, ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro Česko a Slovensko.
Doba hotovostní je pryč
Mokuso tak i s podporou digitálního placení může dál růst a rozvíjet se. „Do malířství jsem se pustil proto, že spousta lidí má pocit, že stačí koupit barvu a snadno si vymalují sami. Mým snem je vybudovat firmu, která funguje jako McDonald’s – kdekoliv a kdykoliv si nás objednáte, dostanete stejnou kvalitu,“ přibližuje plány Jakub Moravec.
„Začínal jsem s kolegyní a pěti tisíci korunami v kapse. Naším cílem je, aby Kafec byl vnímán jako místo, kde se lidé cítí skvěle,“ navazuje Tomáš Konečný. A třetí do party, který před sedmi lety spolu s manželkou založil Raviolu? „Podnikat bez snů a cílů snad ani nejde,“ reaguje na dotaz na další cíle tajuplně Tomáš Choc.
Počet platebních terminálů na tisíc obyvatel se v Česku od vzniku partnerské iniciativy Česko platí kartou v roce 2020 zvýšil z 26 na nynějších 32, ale evropský průměr je ještě o něco výše. Dobré reference ovšem vždy táhnou. „Doporučil bych to každému podnikateli, i tam, kde to zatím není běžné. Protože v momentě, kdy zákazník nemusí řešit blbosti okolo, si službu mnohem víc užije,“ míní Jakub Moravec. „Doba, kdy se platilo jen hotově, už je pryč,“ má zase jasno Tomáš Konečný.