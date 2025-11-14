Hlasujte, které projekty získají podporu v programu ČSOB pomáhá regionům

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Nové vrtačky do dětské dílny, bezbariérový přístup do kulturního centra, aktivity pro seniory nebo třeba výlety pro děti. I takové projekty může podpořit právě váš hlas v podzimní vlně programu ČSOB pomáhá regionům, v níž banka rozdělí 2,4 milionu korun mezi 75 projektů v 15 regionech. Hlasujte do 20. listopadu a rozhodněte, který projekt získá podporu.

ČSOB pomáhá regionům | foto: ČSOB

Program ČSOB pomáhá regionům podporuje smysluplné aktivity po celé České republice už třináct let. Každoročně pomáhá nemocným, seniorům, dětem, místním spolkům i ochraně přírody a propojuje ty, kteří chtějí měnit své okolí k lepšímu.

ČSOB pomáhá

15 regionů v Česku

75 podpořených projektů

5 projektů v každém regionu

160 000 Kč od ČSOB poputuje do každého z regionů

„V ČSOB věříme, že když se spojí síla banky s energií lidí, kteří mají srdce na správném místě, dokážeme společně podpořit projekty, které pomáhají tam, kde je to skutečně potřeba,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Váš hlas má váhu

Každý z 15 regionů dostane od ČSOB částku 160 tisíc korun, dohromady tedy 2,4 milionu korun. V každém regionu bude podpořeno 5 projektů – čtyři vybere odborná porota a jeden projekt získá tzv. divokou kartu, o které rozhoduje hlasování veřejnosti. Každý hlas se počítá a může rozhodnout, který projekt skutečně získá podporu.

„Vidíme, že i tam, kde je situace složitá, dokáže každá koruna přinést obrovský rozdíl a důležitý je každý jeden hlas. Často stačí málo, aby se lidem, a to hlavně dětem, vykouzlil úsměv na tváři. Podpory se ovšem v našem programu dostává i seniorům, kteří třeba chtějí cvičit, místním spolkům, které chtějí opravit rozpadající se kostel, či opuštěným zvířatům,“ vyjmenovává Marek Loula.

Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB
„Důležitý je každý jeden hlas.“

Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Každá koruna se počítá

Finanční pomoc od ČSOB tím ale nekončí. Vybrané projekty totiž mohou získat další prostředky, neboť k sumě od ČSOB budou připočteny také dary od široké veřejnosti. Díky tomu se do pomoci zapojují nejen organizace a nadace, ale i jednotlivci, kterým záleží na tom, jak se v jejich městě či obci žije. Nejúspěšnější projekt tak v regionu získá od ČSOB 50 tisíc korun, další projekty při splnění podmínek banka odmění 40 000, 35 000, 25 000 Kč a 10 000 korun.

Letos se do programu opět hlásí opravdu rozmanité projekty. Najdete tu sportovní, sociální i komunitní aktivity, ale i konkrétní nápady – nové vybavení, zdravotní pomůcky, opravu hřiště nebo společné akce napříč generacemi. Ve výběru nechybí ani projekty, které přímo podporují rodiny s dětmi nebo lidi bojující s vážnými zdravotními problémy.

Jeden z projektů - Dravci v srdci - je zaměřen na falkoniterapii, tedy specifickou formu zážitkové terapie prostřednictvím přímého kontaktu s dravými ptáky a sovami

Třináct let dobrých skutků

Program ČSOB pomáhá regionům se v Česku stal symbolem jistoty a důvěry. Každý rok se do něj znovu hlásí desítky organizací a projektů. Na jaře letošního roku si díky programu rozdělilo 75 dobročinných iniciativ celkem 4,7 milionu korun, z toho podporu ve výši 2,4 milionu poskytla ČSOB a 2,3 milionu šlo od veřejnosti. Mezi úspěšné projekty patřily například sportovní aktivity pro děti z oblastí zasažených povodněmi, projekty na obnovu přírody nebo pomoc lidem s postižením.

ČSOB pomáhá regionům

„Program ČSOB pomáhá regionům propojuje lidi napříč republikou a ukazuje, že společně dokážeme velké věci. Dává lidem pocit, že na to nejsou sami, že i malý krok může přinést velkou změnu a že když táhneme za jeden provaz, má to skutečný dopad. Zkrátka když se spojí srdce, nápad a odhodlání, dějí se skutečně krásné věci,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.

Rozhodněte sami o tom, komu ČSOB pošle tolik potřebné finance. Hlasovat můžete do 20. listopadu na webu www.csobpomaharegionum.cz.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Hlasujte, které projekty získají podporu v programu ČSOB pomáhá regionům

Advertorial
ČSOB pomáhá regionům

Nové vrtačky do dětské dílny, bezbariérový přístup do kulturního centra, aktivity pro seniory nebo třeba výlety pro děti. I takové projekty může podpořit právě váš hlas v podzimní vlně programu ČSOB...

14. listopadu 2025

Český vynález pomůže sklárnám, díky nanopovlaku ušetří miliony

Laboratoř na ČVUT, kde se nanopovlakují sklářské formy (listopad 2025)..Martin...

Nový český vynález má šanci ušetřit průmyslovým sklárnám přes 50 milionů korun ročně. Jde o speciální keramický nanopovlak na formy na sklo, který je nyní v pilotním provozu v kyjovské sklárně...

14. listopadu 2025

Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie

Premium
ilustrační snímek

Od nové vlády firmy chtějí především snížit podle nich přebujelé papírování, zajistit levné a spolehlivé zdroje energie nebo zrychlit ospalou výstavbu. Naopak v otázce eura se vyjádřilo kladně jen 26...

14. listopadu 2025

Brusel přehodnocuje dopravu na známé pěší zóně, cyklistům omezí vjezd

Pěší zóna Pietonnier v Bruselu (13. března 2020)

Hlavní město Belgie se rozhodlo omezit jízdu na kolech v pěší zóně Piétonnier. Důvodem jsou stále častější konflikty mezi chodci a cyklisty. V oblasti, která byla slavnostně otevřena v roce 2015,...

13. listopadu 2025

Poškozených rozvodů plynu přibývá. Pozor na rizikové rekonstrukce, varuje distributor

Poškozená plynová přípojka společnosti GasNet (13. listopadu 2025)

GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích a sanacích domů zásady bezpečné práce. Každoročně...

13. listopadu 2025

Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

Noční vlak European Sleeper, který spojuje Brusel, Amsterdam a Berlín. (23....

Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a...

13. listopadu 2025  16:15

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína...

Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých...

13. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  15:55

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  14:28

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

13. listopadu 2025  11:10

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.