Program ČSOB pomáhá regionům podporuje smysluplné aktivity po celé České republice už třináct let. Každoročně pomáhá nemocným, seniorům, dětem, místním spolkům i ochraně přírody a propojuje ty, kteří chtějí měnit své okolí k lepšímu.
ČSOB pomáhá
15 regionů v Česku
75 podpořených projektů
5 projektů v každém regionu
160 000 Kč od ČSOB poputuje do každého z regionů
„V ČSOB věříme, že když se spojí síla banky s energií lidí, kteří mají srdce na správném místě, dokážeme společně podpořit projekty, které pomáhají tam, kde je to skutečně potřeba,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
Váš hlas má váhu
Každý z 15 regionů dostane od ČSOB částku 160 tisíc korun, dohromady tedy 2,4 milionu korun. V každém regionu bude podpořeno 5 projektů – čtyři vybere odborná porota a jeden projekt získá tzv. divokou kartu, o které rozhoduje hlasování veřejnosti. Každý hlas se počítá a může rozhodnout, který projekt skutečně získá podporu.
„Vidíme, že i tam, kde je situace složitá, dokáže každá koruna přinést obrovský rozdíl a důležitý je každý jeden hlas. Často stačí málo, aby se lidem, a to hlavně dětem, vykouzlil úsměv na tváři. Podpory se ovšem v našem programu dostává i seniorům, kteří třeba chtějí cvičit, místním spolkům, které chtějí opravit rozpadající se kostel, či opuštěným zvířatům,“ vyjmenovává Marek Loula.
„Důležitý je každý jeden hlas.“
Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB
Každá koruna se počítá
Finanční pomoc od ČSOB tím ale nekončí. Vybrané projekty totiž mohou získat další prostředky, neboť k sumě od ČSOB budou připočteny také dary od široké veřejnosti. Díky tomu se do pomoci zapojují nejen organizace a nadace, ale i jednotlivci, kterým záleží na tom, jak se v jejich městě či obci žije. Nejúspěšnější projekt tak v regionu získá od ČSOB 50 tisíc korun, další projekty při splnění podmínek banka odmění 40 000, 35 000, 25 000 Kč a 10 000 korun.
Letos se do programu opět hlásí opravdu rozmanité projekty. Najdete tu sportovní, sociální i komunitní aktivity, ale i konkrétní nápady – nové vybavení, zdravotní pomůcky, opravu hřiště nebo společné akce napříč generacemi. Ve výběru nechybí ani projekty, které přímo podporují rodiny s dětmi nebo lidi bojující s vážnými zdravotními problémy.
Třináct let dobrých skutků
Program ČSOB pomáhá regionům se v Česku stal symbolem jistoty a důvěry. Každý rok se do něj znovu hlásí desítky organizací a projektů. Na jaře letošního roku si díky programu rozdělilo 75 dobročinných iniciativ celkem 4,7 milionu korun, z toho podporu ve výši 2,4 milionu poskytla ČSOB a 2,3 milionu šlo od veřejnosti. Mezi úspěšné projekty patřily například sportovní aktivity pro děti z oblastí zasažených povodněmi, projekty na obnovu přírody nebo pomoc lidem s postižením.
„Program ČSOB pomáhá regionům propojuje lidi napříč republikou a ukazuje, že společně dokážeme velké věci. Dává lidem pocit, že na to nejsou sami, že i malý krok může přinést velkou změnu a že když táhneme za jeden provaz, má to skutečný dopad. Zkrátka když se spojí srdce, nápad a odhodlání, dějí se skutečně krásné věci,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.
Rozhodněte sami o tom, komu ČSOB pošle tolik potřebné finance. Hlasovat můžete do 20. listopadu na webu www.csobpomaharegionum.cz.