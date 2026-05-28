Od nových paruk pro nemocné po záchranu srnčat. Podpořte lidi, kterým záleží na okolí

Za dobrými projekty často nestojí velké organizace, ale lidé, kteří se rozhodli změnit něco kolem sebe. Pomáhají dětem, přírodě, nemocným i místům, na kterých jim záleží. Právě takové iniciativy jsou součástí letošního programu ČSOB pomáhá regionům. Veřejnost je může podpořit od 28. května do 24. června a banka následně vybrané příspěvky navýší až o 2,4 milionu korun.
Do finále letošní jarní vlny iniciativy ČSOB pomáhá regionům se probojovala pestrá paleta aktivit, za kterými stojí silné příběhy | foto: ČSOB pomáhá regionům

Do finále letošní jarní vlny se probojovala pestrá paleta aktivit, za kterými stojí silné příběhy. Vedle pomoci vozíčkářům nebo dětem s autismem usilují o přízeň veřejnosti i kulturní a ekologické projekty. Šanci na rozvoj tak má iniciativa za záchranu vzácných varhan v místním kostele i organizace, která vyrábí paruky pro dětské onkologické pacienty.

Mezi vybranými projekty nechybí ani ty, které vracejí život přírodě. Šanci na úspěch má například obnova starého sadu nebo technologie pro záchranu srnčat v polích. Peníze ale mohou zamířit i do hospiců na nákup léků a dýchacích přístrojů, aby lidé mohli závěr svého života prožít důstojně a bez bolesti. Všechny tyto iniciativy spojuje jedno: stojí za nimi lidé, kterým není lhostejné jejich okolí. Právě jejich příběhy dokazují, že i drobný příspěvek může odstartovat velkou změnu.

Čtrnáctý ročník pomoci v regionech

Program ČSOB Pomáhá regionům dlouhodobě podporuje projekty, které zlepšují život v českých regionech – od komunitních a sociálních aktivit přes zdravotní a hospicovou péči až po iniciativy zaměřené na děti, seniory, nemocné i ochranu přírody a zvířat. Letošní 14. ročník navazuje na předchozí úspěšné vlny a opět rozdělí až 2,4 milionu korun mezi více než sedm desítek projektů v 15 regionech (Praha je rozdělena na dva regiony).

  • 15 regionů v Česku
  • 75 podpořených projektů
  • 5 projektů v každém regionu
  • 160 000 Kč pro každý region
„Lidé, kteří za těmito regionálními iniciativami stojí, přinášejí do svého okolí inspiraci, odhodlání, a hlavně konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Jejich práce má přímý dopad na kvalitu života v regionu. Velké poděkování patří proto těm, kteří za projekty stojí, ale i všem, kdo se rozhodnou smysluplné a dobré nápady podpořit,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Pomoc, která rozhoduje

V každém regionu České republiky bude podpořeno pět projektů – čtyři vybrala odborná porota a jeden získal takzvanou divokou kartu na základě hlasování veřejnosti. „Každá darovaná koruna pomáhá projektům získat šanci na jejich další rozvoj a zároveň ukazuje, jaká témata a aktivity lidé ve svém okolí vnímají jako potřebné. Právě proto je aktivní zapojení veřejnosti pro úspěch vybraných projektů zásadní. Praxe navíc potvrzuje, že i menší finanční obnos může mít významný přínos a nastartovat pozitivní změny,“ uvádí Marek Loula.

Dary veřejnosti v každém z 15 regionů ČSOB navýší o 160 000 Kč, celkem tedy o 2 400 000 Kč. Platí, že čím více financí projekt vybere od veřejnosti, tím vyšší příspěvek od ČSOB může získat. Nejúspěšnější projekt v regionu tak získá od ČSOB 50 000 Kč, další 40 000, 35 000, 25 000 Kč, reskpektive 10 000 Kč.

Pro lepší život a okolí

Program ČSOB pomáhá regionům se stal symbolem solidarity a důvěry v místní iniciativy. Že to funguje, dokazují i čísla z loňského podzimního kola, kdy si vybrané dobročinné aktivity rozdělily téměř 5,2 milionu korun. Finance tehdy putovaly například na rekondiční pobyty handicapovaných, stavbu kaple, rozvoj dobročinného obchodu nebo zázemí pro komunitní farmy a útulky.

„Program ČSOB pomáhá regionům zlepšuje život v jednotlivých regionech po celé České republice. Ukazuje se, že právě propojení aktivních lidí, lokálních iniciativ a podpory veřejnosti dokáže posouvat věci správným směrem,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun.

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

