Do finále letošní jarní vlny se probojovala pestrá paleta aktivit, za kterými stojí silné příběhy. Vedle pomoci vozíčkářům nebo dětem s autismem usilují o přízeň veřejnosti i kulturní a ekologické projekty. Šanci na rozvoj tak má iniciativa za záchranu vzácných varhan v místním kostele i organizace, která vyrábí paruky pro dětské onkologické pacienty.
Podpořte projekty na csobpomaharegionum.cz
Mezi vybranými projekty nechybí ani ty, které vracejí život přírodě. Šanci na úspěch má například obnova starého sadu nebo technologie pro záchranu srnčat v polích. Peníze ale mohou zamířit i do hospiců na nákup léků a dýchacích přístrojů, aby lidé mohli závěr svého života prožít důstojně a bez bolesti. Všechny tyto iniciativy spojuje jedno: stojí za nimi lidé, kterým není lhostejné jejich okolí. Právě jejich příběhy dokazují, že i drobný příspěvek může odstartovat velkou změnu.
Čtrnáctý ročník pomoci v regionech
Program ČSOB Pomáhá regionům dlouhodobě podporuje projekty, které zlepšují život v českých regionech – od komunitních a sociálních aktivit přes zdravotní a hospicovou péči až po iniciativy zaměřené na děti, seniory, nemocné i ochranu přírody a zvířat. Letošní 14. ročník navazuje na předchozí úspěšné vlny a opět rozdělí až 2,4 milionu korun mezi více než sedm desítek projektů v 15 regionech (Praha je rozdělena na dva regiony).
„Lidé, kteří za těmito regionálními iniciativami stojí, přinášejí do svého okolí inspiraci, odhodlání, a hlavně konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. Jejich práce má přímý dopad na kvalitu života v regionu. Velké poděkování patří proto těm, kteří za projekty stojí, ale i všem, kdo se rozhodnou smysluplné a dobré nápady podpořit,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
Pomoc, která rozhoduje
V každém regionu České republiky bude podpořeno pět projektů – čtyři vybrala odborná porota a jeden získal takzvanou divokou kartu na základě hlasování veřejnosti. „Každá darovaná koruna pomáhá projektům získat šanci na jejich další rozvoj a zároveň ukazuje, jaká témata a aktivity lidé ve svém okolí vnímají jako potřebné. Právě proto je aktivní zapojení veřejnosti pro úspěch vybraných projektů zásadní. Praxe navíc potvrzuje, že i menší finanční obnos může mít významný přínos a nastartovat pozitivní změny,“ uvádí Marek Loula.
Dary veřejnosti v každém z 15 regionů ČSOB navýší o 160 000 Kč, celkem tedy o 2 400 000 Kč. Platí, že čím více financí projekt vybere od veřejnosti, tím vyšší příspěvek od ČSOB může získat. Nejúspěšnější projekt v regionu tak získá od ČSOB 50 000 Kč, další 40 000, 35 000, 25 000 Kč, reskpektive 10 000 Kč.
Pro lepší život a okolí
Program ČSOB pomáhá regionům se stal symbolem solidarity a důvěry v místní iniciativy. Že to funguje, dokazují i čísla z loňského podzimního kola, kdy si vybrané dobročinné aktivity rozdělily téměř 5,2 milionu korun. Finance tehdy putovaly například na rekondiční pobyty handicapovaných, stavbu kaple, rozvoj dobročinného obchodu nebo zázemí pro komunitní farmy a útulky.
„Program ČSOB pomáhá regionům zlepšuje život v jednotlivých regionech po celé České republice. Ukazuje se, že právě propojení aktivních lidí, lokálních iniciativ a podpory veřejnosti dokáže posouvat věci správným směrem,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.
Více informací a přehled vybraných projektů najdete na webu www.csobpomaharegionum.cz.