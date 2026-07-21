Do jarní vlny programu ČSOB pomáhá regionům se zapojila opět široká škála dobročinných aktivit – od pomoci zvířatům a ochrany přírody přes pomoc seniorům a handicapovaným až po podporu dětí vyrůstajících v těžkých podmínkách. Do 15 regionů po celém Česku tak putuje na dobročinné účely celkem 4 974 831 Kč. ČSOB přispěla částkou 2 360 000 Kč, zbytek – přes 2,6 milionu korun – získaly projekty od veřejnosti.
„Letošní jarní vlna programu ČSOB pomáhá regionům znovu ukázala, že lidem skutečně záleží na tom, co se děje v jejich okolí. Díky jejich zapojení jsme společně rozdělili téměř 5 milionů korun, a to mezi více než 70 projektů napříč regiony. Pomoc tak míří tam, kde má konkrétní a viditelný dopad,“ uvádí Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
Od pomoci lidem k ochraně přírody
Nejvyšší částku, celkem 204 020 Kč, se v této vlně vybralo na projekt organizace Čmelák – Společnost přátel přírody z Libereckého kraje. Tyto prostředky umožní rozvoj projektu Nový prales, který od roku 2004 proměňuje smrkové monokultury na Ještědském hřbetě u Liberce v pestrý a druhově bohatý les plný života. Veřejnost na projekt přispěla 154 020 Kč a ČSOB přidala 50 000 Kč.
„Jedním z našich cílů je ukázat, že není nutné čekat, až další smrkové lesy zničí kůrovec, ale že je možné tyto lesy včas uzdravit. Na pozemcích, které máme již dvacet let v péči, se o tom každý může přesvědčit na vlastní oči,“ říká Jan Korytář, předseda spolku Čmelák.
14. ročník ČSOB pomáhá regionům
Na pomyslném druhém místě skončila záchranná stanice, která potřebuje pořídit novou zvířecí sanitku. Nové auto umožní rychlý, bezpečný a odborný převoz zvířat v nouzi. Organizace ZO ČSOP Vlašim z Kraje Vysočina obdrží celkem 199 800 Kč. Veřejnost na projekt přispěla 149 800 Kč a ČSOB přidala 50 000 Kč.
Třetí nejúspěšnější v aktuální vlně programu je projekt profesionálního vedení dobrovolníků od Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM z Plzeňského kraje. Centrum získalo celkem 154 257 Kč, z toho 104 257 Kč od veřejnosti a 50 000 Kč od ČSOB.
Podpora projektů ve všech krajích
V každém regionu Česka vybírá čtyři finalisty odborná porota a pátý projekt postupuje na základě hlasování veřejnosti o takzvanou divokou kartu. K financím vybraným od veřejnosti pak ČSOB přidává své příspěvky. V každém regionu rozděluje 160 000 Kč, přičemž konkrétní výše podpory závisí na úspěšnosti projektu. Nejúspěšnější získá 50 000 Kč, další pak při splnění podmínek částky 40 000, 35 000, 25 000 a 10 000 Kč.
„Náš program dlouhodobě podporuje širokou škálu prospěšných projektů, od komunitních spolků a hospicové péče přes aktivity pro děti, seniory a osoby se zdravotním postižením až po iniciativy zaměřené na ochranu přírody a péči o zvířata. Věřím, že úspěch letošních projektů bude inspirací pro další jednotlivce a organizace, kteří mají chuť měnit své okolí k lepšímu,“ dodává Marek Loula.
Více informací najdete na webu www.csobpomaharegionum.cz.