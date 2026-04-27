Letošní jarní výběr je mimořádně pestrý. O podporu veřejnosti bojují iniciativy zaměřené na asistenci vozíčkářům při sportu, nové vybavení pro fyzioterapii nebo výstavbu komunitních zahrad. Právě teď je ten moment, kdy můžete i vy aktivně zlepšit kvalitu života ve svém kraji.
ČSOB v rámci programu rozdělí celkem 2,4 milionu korun mezi 75 prospěšných projektů v 15 regionech. O tom, které postoupí do finále, rozhodují lidé na stránkách csobpomaharegionum.cz.
Čtrnáct let podpory v regionech
Program ČSOB pomáhá regionům dlouhodobě podporuje smysluplné projekty napříč Českem. Pomáhá dětem, seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, zvířatům, přírodě i místním komunitám. Zároveň propojuje ty, kdo chtějí aktivně zlepšovat své okolí.
„Už čtrnáct let, během kterých program funguje, vnímáme, že i relativně malé projekty mohou mít zcela zásadní dopad na kvalitu života v regionech. Díky propojení podpory banky a veřejnosti dochází ke konkrétním a dlouhodobě udržitelným změnám,“ říká Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
ČSOB pomáhá regionům
15 regionů v Česku
75 podpořených projektů
5 projektů v každém regionu
160 000 Kč pro každý region
Hlasujte pro projekty na csobpomaharegionum.cz
Do aktuální vlny programu se opět hlásí pestrá škála nápadů. Podporu potřebují lidé se zdravotním omezením, onkologičtí pacienti, děti s autismem, sportující vozíčkáři i senioři, vodicí psi, ale také kočky bez domova. Ve výběru však nechybí ani rekonstrukce budov, odlehčovací služby, lesní klub, festivaly nebo komunitní zahrada. Všechny projekty přitom spojuje jedno: osobní nasazení lidí, kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí.
Každý hlas se počítá
V každém regionu bude podpořeno pět projektů – čtyři vybere odborná porota a jeden získá takzvanou divokou kartu na základě hlasování veřejnosti, které probíhá právě nyní. Každý hlas se počítá a může rozhodnout o tom, který projekt nakonec podporu získá.
„Každý hlas dává projektu šanci uspět a zároveň ukazuje, co lidé ve svém okolí skutečně potřebují a chtějí rozvíjet. Zapojení veřejnosti je pro náš program naprosto klíčové. ČSOB pomáhá regionům totiž nestojí jen na finančních darech, jde také o vedení organizací k tomu, jak finance získávat,“ doplňuje Marek Loula.
Podpora se dostává do všech regionů napříč Českem. V každém z 15 regionů rozdělí ČSOB 160 000 Kč, celkem tedy 2 400 000 Kč. Projekty však mohou peněz získat ještě víc, neboť k částce od ČSOB budou připočteny dary od veřejnosti. A platí, že čím více vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dostane příspěvek od ČSOB.
Nejúspěšnější projekt v regionu získá od ČSOB 50 000 Kč, další pak 40 000, 35 000, 25 000 Kč a 10 000 Kč. Program je určen výhradně nekomerčním projektům neziskových a příspěvkových organizací.
Ověřená pomoc napříč Českem
V loňské podzimní vlně si dobročinné iniciativy rozdělily bezmála 5,2 milionu korun. Mezi nejúspěšnějšími aktivitami byl třeba rekondiční pobyt pro děti a mladé dospělé s tělesným handicapem, stavba kaple nebo dobročinný obchod.
„Program ČSOB pomáhá regionům propojuje aktivní a ochotné lidi napříč Českou republikou. Ukazuje, že když všichni spojíme své síly, dokážeme opravdu velké věci. Jsme upřímně rádi, že můžeme přispět a vidět konkrétní dopady na život lidí v této zemi,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.
Rozhodněte sami, které projekty získají podporu v letošní jarní vlně. Hlasujte na webu www.csobpomaharegionum.cz.