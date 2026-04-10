„Svět kolem nás se rychle mění a mění se i ČSOB. Neustále inovujeme naše produkty a služby, ale především změny každý den prožívají naši klienti,“ říká Jiří Jón, výkonný ředitel komunikace a marketingu ČSOB.
Kampaň odstartovala na začátku dubna a zasáhla většinu mediálních kanálů. V televizi se objevil minutový spot následovaný kratšími verzemi. Postupně přibudou i reklamy zaměřené na konkrétní produkty, jako jsou běžné účty, investice, pojištění nebo služby pro firmy. Kromě televize se kampaň objeví také online, na sociálních sítích, v rádiu, venkovní reklamě i tisku.
Na nové komunikaci spolupracovala banka s agenturou VCCP, která uspěla ve výběrovém řízení. „Banky už dnes nemohou být jen poskytovateli služeb. Otevírá se prostor stát se skutečným partnerem v životě klientů,“ říká Ondřej Fiala z VCCP.
Good Point
Hlavním vizuálním symbolem značky se stává modrý Good Point, který je už přes 25 let výrazným prvkem loga skupiny ČSOB. V nové komunikaci získává 3D podobu, výraznější roli a stává se sjednocujícím prvkem napříč celou skupinou. Zároveň symbolizuje aktivní roli banky v životě klientů jako partnera, který jim pomáhá zvládat změny v různých životních situacích.
|
„Good Point symbolicky vyjadřuje roli, kterou ČSOB v životech lidí hraje a podporuje je v momentech, kdy chtějí něco změnit, provází je důležitými rozhodnutími nebo je chrání ve chvílích, kdy se věci nevyvíjejí podle plánu. Díky své flexibilitě má velký potenciál využití napříč naší skupinou i segmenty,“ vysvětluje Jón.
Proměna komunikace navazuje na předchozí změny ve skupině. Už na konci roku 2022 se upravila podoba bankovních a pojišťovacích přepážek na poštách a změnila se barva i označení. Reklamní komunikace tehdy přešla od červených skřítků k modrému chameleonovi, jehož nyní střídá nový symbol.