Firma by z prodeje svých akcií mohla získat 3,3 až 3,8 miliardy eur ( v přepočtu až 92 miliard korun). Společnost nabídla 15,2 procenta akcií v ceně 25 eur za kus.
Kromě Amsterodamu se akcie CSG obchodují i na pražské burze na neregulovaném trhu Free Market. Tam otevřely na ceně 850 korun, což bylo více než 40 procent nad referenční cenou primárního úpisu akcií (IPO), řekl ČTK makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Na burze v Amsterodamu za prvních 20 minut obchodování změnilo podle něj majitele 12 milionů akcií, což představuje devět procent objemu IPO transakce. V Praze již majitele změnilo 300 tisíc akcií, dodal.
Analytici už před vstupem akcií CSG na burzu upozorňovali, že patrně půjde o největší primární veřejnou nabídku (IPO) akcií zbrojařské společnosti v historii.
Hodnotnější než ČEZ
Akcie CSG po zahájení obchodování vzrostly tak, že její tržní kapitalizace překonala hodnotu společnosti ČEZ o více než 100 miliard korun. Stala se tak firmou s největší tržní kapitalizací v Česku. ČTK to řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akcie podle něj po otevření reflektují velký zájem retailových investorů, kteří již mohou uskutečňovat své pokyny.
Strnad označil vstup CSG na burzu za milník pro společnost. „Vstup mezi veřejně obchodované společnosti potvrzuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a správy a řízení společnosti a zároveň posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat naši globální působnost a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem vyspělých obranných a průmyslových řešení pro státy NATO a vládní partnery po celém světě,“ uvedl.
Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat skoro tři miliardy eur, zbytek připadne firmě. CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před úplnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.
Loni za první tři čtvrtletí holding meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur (asi 109 miliard korun). Provozní zisk před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) vzrostl o 77 procent na 1,1 miliardy eur (zhruba 26,6 miliardy korun). Většinu tržeb, přibližně 3,46 miliardy eur (84 miliard korun), zajistil obranný segment skupiny. Ten zaznamenal hrubý provozní zisk asi 1,03 miliardy eur (25 miliard korun).