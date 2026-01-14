Strnadův zbrojařský holding CSG míří na burzu. Vydá akcie za 750 milionů eur

Autor: ,
  10:02
Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat akcie za 750 milionů eur (zhruba 18 miliard korun). Záměr uvedla firma ve své středeční tiskové zprávě. Peníze plánuje firma využít na svůj další rozvoj.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CSG

Kopřivnický areál společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) ze strojírenského...
Kopřivnický areál společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) ze strojírenského...
Kopřivnický areál společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) ze strojírenského...
Kopřivnický areál společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) ze strojírenského...
30 fotografií

Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG, společnost CSG FIN, chystá prodat část akcií CSG, které vlastní. Holding už podle tiskové zprávy obdržel závazné nabídky od tří investorů: společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC za celkem 900 milionů eur (téměř 22 miliard korun).

Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

Akcie zbrojařská firma uvede na burzu Euronext Amsterdam. Podle agentury Reuters má jít jeden z největších letošních primárních úpisů akcií v Evropě.

Záměr vstoupit na burzu přichází v době, kdy evropské akcie v oblasti obrany dosahují rekordních maxim, protože vlády a investoři do tohoto sektoru ve velkém lijí peníze po invazi na Ukrajinu v roce 2022 a rostoucích globálních nepokojích od Venezuely po Írán.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů

dalibor šafařík ředitel lesy čr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal z funkce dosavadního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Řízením podniku dočasně pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše. Jméno nového...

14. ledna 2026  10:11

Strnadův zbrojařský holding CSG míří na burzu. Vydá akcie za 750 milionů eur

ilustrační snímek

Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat...

14. ledna 2026  10:02

Místa, kde rostou bylinky i sousedské vztahy. Kaufland rozdělí milion na komunitní zahradničení

Advertorial
Za()hrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...

Místa, kde se lidé potkávají, pěstují a mluví spolu. Komunitní zahrady se v českých městech stávají přirozeným centrem sousedského života. Právě teď navíc dostávají další šanci vyrůst – startuje nový...

14. ledna 2026

Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

ilustrační snímek

Německo oznámilo, že bude v následujících letech investovat obrovské prostředky do zbrojení. Do roku 2029 na svou obranu vynaloží více než 500 miliard eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

14. ledna 2026

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

Premium
ilustrační snímek

Česko se v minulých dnech ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech klesaly teploty hluboko pod –15 °C. Přikládalo se do kotlů, ze zásobníků se intenzivně těžil zemní plyn, turbíny...

14. ledna 2026

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  21:08

Victoria’s Secret loni propásla valentýnský test. Teď si chce spravit reputaci

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Rok poté, co značka Victoria’s Secret na Valentýna selhala kvůli nevýraznému marketingu a nedostatečným zásobám spodního a nočního prádla, je nyní pod novým vedením na klíčové období připravena....

13. ledna 2026

Jak chutná Madurova dieta. Venezuelská ekonomika je na hraně kolapsu

Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého...

Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že pokud venezuelská vláda nebude spolupracovat, zbývá jen několik týdnů, než země zkrachuje. Po zadržení prezidenta Nicoláse Madura USA zvyšují tlak na...

13. ledna 2026

Zemřel autor populárního komiksu Dilbert. Bojoval s agresivní rakovinou

Dilbert a jeho autor Scott Adams na snímku z roku 2001

Zemřel tvůrce legendárního komiksu Dilbert – Scott Adams. Smrt oznámila jeho bývalá žena během živého vysílání na autorově YouTube kanále. Adams v posledních měsících otevřeně hovořil o agresivní...

13. ledna 2026  17:42

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Silná ledovka od dnešního rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo...

13. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  17:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské...

13. ledna 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.