Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG, společnost CSG FIN, chystá prodat část akcií CSG, které vlastní. Holding už podle tiskové zprávy obdržel závazné nabídky od tří investorů: společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC za celkem 900 milionů eur (téměř 22 miliard korun).
Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie
Akcie zbrojařská firma uvede na burzu Euronext Amsterdam. Podle agentury Reuters má jít jeden z největších letošních primárních úpisů akcií v Evropě.
Záměr vstoupit na burzu přichází v době, kdy evropské akcie v oblasti obrany dosahují rekordních maxim, protože vlády a investoři do tohoto sektoru ve velkém lijí peníze po invazi na Ukrajinu v roce 2022 a rostoucích globálních nepokojích od Venezuely po Írán.