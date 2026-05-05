Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nepochopili náš model, brání se CSG zprávě, která rázně oslabila akcie zbrojaře

Autor: ,
  18:56
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se v úterý znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské burze prudce dolů. Podle CSG je analýza zpochybňující obchodní model firmy nepřesná a neodpovídá faktům.
Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a zbraní Czechoslovak Group (CSG), přichází do burzy Euronext Amsterdam v Amsterdamu v Nizozemsku, 23. ledna 2026. | foto: Reuters

ilustrační snímek
Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...
Treva-30 na veletrhu Eurosatory 2022. K odsunu automobilů, obrněných kolových...
Czechoslovak Group je průmyslově-technologický holding, který vyvíjí a vyrábí...
5 fotografií

Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. Úterní obchodování navzdory přechodnému růstu uzavřely se zhruba půlprocentní ztrátou na 15,914 eura (asi 388 Kč).

Na pražské burze, kde obchodování končí dříve než v Amsterodamu, v úterý akcie CSG posílily o téměř šest procent na 392,8 Kč, zatímco v pondělí se propadly o zhruba 18 procent.

Analytici se shodli na tom, že další vývoj ceny akcií CSG je nepředvídatelný. Trhy podle nich nyní neví, zda je analýza společnosti Hunterbrook pravdivá, takže akcie CSG mohou dále oslabovat, nebo naopak výrazně vzrůst.

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

„Cena akcií CSG za posledních pět dní klesla o pětinu. Největší propad přišel právě v pondělí. Akcie se obchoduje za 16 eur za kus, což je zásadní propad proti cenám nad 30 eur, kde se pohybovala akcie CSG krátce po úpisu,“ řekl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Platí, že obchodování akcií CSG v tomto prostředí je vysoce rizikové a je třeba opatrnost,“ dodal.

Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Firma ve své pondělní zprávě upozornila, že nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.

Zpráva Hunterbrook například zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500.000 kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, její kapacitu odhaduje na 100 tisíc až 280 tisíc kusů ročně.

Zakladatel Czechoslovak Group Jaroslav Strnad připravuje investiční fond

„Přisuzovat výrobní kapacitu jedinému závodu představuje zásadní nepochopení průmyslového modelu CSG. CSG provozuje distribuovanou, vertikálně integrovanou výrobní síť napříč více závody v několika zemích. Jednotlivé komponenty vznikají na různých místech a následně jsou kompletovány na specializovaných finálních linkách, které CSG provozuje ve více zemích a lokalitách,“ uvedla v reakci CSG,

Podle Hunterbrook na otázku, zda skutečně dokáže vyrábět kolem půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně, CSG odmítla odpovědět, a většina jejích tržeb z munice nepochází z výroby nábojů, ale z jejich přeprodeje. CSG v úterní reakci uvedla, že v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630 tisíc kusů s tím, že se „ve střednědobém horizontu zavázala“ k výraznému omezení aktivit v oblasti prodeje a renovace starých zásob.

CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába

Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. V úterý se obchoduje kolem 16 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

5. května 2026

Norská pomoc Evropě: další těžba plynu v Severním moři a hledání nových ložisek

Norové otevřeli nové ropné pole Johan Sverdrup.

Norsko znovu otevře tři pole pro těžbu zemního plynu v Severním moři a těžba na nich začne v roce 2028, oznámilo v úterý ministerstvo energetiky této skandinávské země. Rozhodlo se tak proto, aby...

5. května 2026  17:34

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Hormuzský průliv zůstává i více než dva měsíce od začátku války na Blízkém východě zablokovaný. V posledních dnech navíc sílí napětí mezi Íránem a Spojenými státy, které naznačuje další trvání...

5. května 2026  15:53

Přečti a pošli to dál. Přes AlzaBoxy lze nově poslat knihy k dalšímu prodeji

Příprava knih na odeslání u linky v Knihobotu.

Největší tuzemský e-shop Alza a digitální antikvariát Knihobot spouští službu, která umožní odesílat nepotřebné tituly k prodeji prostřednictvím Alzaboxů. Dosud sloužily hlavně k doručování a...

5. května 2026  14:59

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

too good to go aplikace logo plýtvání potraviny

Platforma Too Good To Go, jejímž prostřednictvím si lidé mohou objednat přebytky jídla z restaurací a jiných podniků za nižší cenu a zabránit tak plýtvání, odchází z Česka. Firma hovoří o...

5. května 2026  12:44

Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...

5. května 2026  11:28

Evropa šlape na brzdu. Záchrana průmyslu nutí lídry přehodnotit unijní povolenky

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Soulu vzdává hold padlým francouzským...

Zelená politika Evropské unie naráží stále víc na tvrdou ekonomickou realitu. Drahé energie a rostoucí náklady na emisní povolenky drtí evropský těžký průmysl natolik, že dřívější ambice začínají...

5. května 2026  10:44

Sledujeme, co se děje. Dubrovník hlásí nápor turistů, obavy z letní sezony ale sílí

Dubrovník

Do léta sice ještě nějaký čas zbývá, ale ulice historického centra chorvatského Dubrovníku už nyní zaplňují turisté z celého světa. To je obvykle známkou toho, že nadcházející turistická sezona bude...

5. května 2026  10:41

Úspory a zahájení stavby trati do Kladna. Vedení železnic si musí odměny zasloužit

Budoucí trať Praha-Smíchov – Beroun v Hlubočepích

Nepřekročit rozpočet o více než dvě procenta, snížit nálady na marketing nebo zvýšit bezpečnost na 51 železničních přejezdech. Nové vedení Správy železnic dostalo podmínky, za kterých si může...

5. května 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Nová evidence tržeb. Co komu přinese EET 2.0

Premium
ilustrační snímek

Vláda v pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. EET 2.0 má začít platit od 1. ledna 2027 a kabinet od ní čeká vyšší výběr daní, ročně o 14,4 miliardy korun. Nový systém má být...

5. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné,...

4. května 2026  20:38

USA se staly největším exportérem ropy na světě. Tleskají především asijské země

Ropná pole na úseku dálnice 33 známé jako Petroleum Highway severně od města...

V době, kdy svět nadále čelí důsledkům zablokovaného Hormuzského průlivu, roste vývoz ropy z USA. Tankery míří k americkým břehům v dlouho nevídaných počtech a vyplouvají odtud do Japonska, Thajska i...

4. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.