Nepochopili náš model, brání se CSG zprávě, která rázně oslabila akcie zbrojaře

Akcie CSG v pondělí v Amsterodamu ztratily 13,1 procenta. Úterní obchodování navzdory přechodnému růstu uzavřely se zhruba půlprocentní ztrátou na 15,914 eura (asi 388 Kč).
Na pražské burze, kde obchodování končí dříve než v Amsterodamu, v úterý akcie CSG posílily o téměř šest procent na 392,8 Kč, zatímco v pondělí se propadly o zhruba 18 procent.
Analytici se shodli na tom, že další vývoj ceny akcií CSG je nepředvídatelný. Trhy podle nich nyní neví, zda je analýza společnosti Hunterbrook pravdivá, takže akcie CSG mohou dále oslabovat, nebo naopak výrazně vzrůst.
„Cena akcií CSG za posledních pět dní klesla o pětinu. Největší propad přišel právě v pondělí. Akcie se obchoduje za 16 eur za kus, což je zásadní propad proti cenám nad 30 eur, kde se pohybovala akcie CSG krátce po úpisu,“ řekl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Platí, že obchodování akcií CSG v tomto prostředí je vysoce rizikové a je třeba opatrnost,“ dodal.
Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Firma ve své pondělní zprávě upozornila, že nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG. Tvrdí, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak uvádějí prezentace společnosti.
Zpráva Hunterbrook například zpochybňuje údaje CSG o objemu produkce dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Prospekt CSG podle zprávy naznačuje, že firma vyrábí zhruba 500.000 kusů této munice ročně, což se blíží objemu produkce německého konkurenta Rheinmetall. Hunterbrook nicméně uvádí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, její kapacitu odhaduje na 100 tisíc až 280 tisíc kusů ročně.
„Přisuzovat výrobní kapacitu jedinému závodu představuje zásadní nepochopení průmyslového modelu CSG. CSG provozuje distribuovanou, vertikálně integrovanou výrobní síť napříč více závody v několika zemích. Jednotlivé komponenty vznikají na různých místech a následně jsou kompletovány na specializovaných finálních linkách, které CSG provozuje ve více zemích a lokalitách,“ uvedla v reakci CSG,
Podle Hunterbrook na otázku, zda skutečně dokáže vyrábět kolem půl milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně, CSG odmítla odpovědět, a většina jejích tržeb z munice nepochází z výroby nábojů, ale z jejich přeprodeje. CSG v úterní reakci uvedla, že v roce 2025 činila vlastní výrobní kapacita CSG přibližně 630 tisíc kusů s tím, že se „ve střednědobém horizontu zavázala“ k výraznému omezení aktivit v oblasti prodeje a renovace starých zásob.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. V úterý se obchoduje kolem 16 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura.