Skupina CSG se svým vstupem do ASD zařadila do rozrůstající se členské základny, která aktuálně čítá 28 společností a 23 asociací z 21 evropských zemí. Pro průmyslově-technologický celek jde o logické vyústění dlouhodobého růstu a snahy o hlubší integraci do evropských obranných struktur. Členství v této prestižní organizaci umožní skupině aktivněji formovat budoucnost evropského zbrojního průmyslu.
„Členství CSG v ASD je důležitým krokem k posílení našeho zapojení na evropské úrovni. Bezpečnost Evropy závisí na silné, inovativní a odolné průmyslové základně v oblasti obrany a ASD hraje klíčovou roli v propojování průmyslu a institucí,“ uvádí majitel a předseda představenstva CSG Michal Strnad. Podle něj je CSG připravena přispět svým technologickým know-how k budování bezpečnější a akceschopnější Evropy.
„Srdečně vítám nového člena v rodině ASD. Jeho zkušenosti a technologická expertíza budou pro ASD cenným přínosem a posilou. Zvláště mě těší rostoucí zapojení dynamické průmyslové základny střední a východní Evropy, která hraje důležitou roli v bezpečnosti a odolnosti Evropy.
Rostoucí členská základna a rozmanité profily našich členů potvrzují identitu ASD jako skutečně evropské asociace, která zastupuje široký ekosystém společností podporujících suverénní a bezpečnou Evropu,“ dodal generální tajemník ASD Camille Grand.
O ASD
ASD sdružuje a propojuje společnosti evropského leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu. Asociace sídlí v Bruselu a její celkové zastoupení zahrnuje více než 4 000 společností, které představují 99 % celkového obratu odvětví a 94 % jeho celkové zaměstnanosti v Evropě. ASD aktivně podporuje konkurenceschopný rozvoj těchto odvětví v Evropě i ve světě prosazováním společných stanovisek a poskytováním technické expertízy nejen členům, ale také veřejným institucím.