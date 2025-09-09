CSG Defence vstupuje do partnerství 4iG a Rába, získá podíl v maďarském výrobci

Průmyslově-technologická skupina CSG se zapojí do strategického partnerství mezi maďarskou 4iG a společností Rába, předním výrobcem těžkých vozidel a jejich komponentů. Prostřednictvím své divize CSG Defence získá podíl, čímž posílí svou roli v obranném průmyslu střední Evropy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Czechoslovak Group

Skupina 4iG kupuje 74procentní akciový podíl ve společnosti Rába a zároveň dává povinnou nabídku na výkup zbytku akcií. Celková hodnota transakce je téměř 25 miliard forintů (necelých 64 mil EUR resp. 1,55 miliardy korun).

Na základě předběžné dohody získá CSG Defence, dceřiná společnost CSG a zároveň divize zastřešující její aktivity v obranném průmyslu, možnost nabýt až 49% podíl ve společnosti 4iG SDT EGY Zrt., jejímž prostřednictvím skupina 4iG realizuje transakci s firmou Rába. To představuje pro CSG až 37% nepřímý podíl ve firmě Rába. Součástí dohody je také ujednání, že 4iG získá práva na prodej, montáž, servis a distribuci těžkých kolových podvozků pro vojenskou a speciální techniku v Maďarsku.

„Partnerství se skupinou 4iG a společností Rába představuje významný krok v našem dlouhodobém úsilí posilovat obranný průmysl ve střední Evropě. Díky kombinaci výrobních kapacit firmy Rába, silnému zázemí CSG a schopnostem Tatra Trucks ve vývoji a výrobě unikátních terénních vozidel vzniká silná průmyslová základna schopná nabídnout moderní a konkurenceschopná řešení nejen pro Maďarsko, ale případně i na dalších trzích,“ uvádí Jan Marinov, CEO CSG Defence.

„S podporou CSG otevíráme novou kapitolu v historii společnosti Rába. Spojení téměř 130leté tradice Rába, strategické vize 4iG a mezinárodních zkušeností CSG nám umožní vybudovat moderní průmyslovou kapacitu, která posílí postavení Maďarska v rámci NATO a Evropské unie,“ říká Gellért Jászai, předseda představenstva 4iG Plc.

