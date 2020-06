Havlíček oznámil podmínky podpory Smartwings, mají se přejmenovat na ČSA

Ministr dopravy Karel Havlíček v sobotu oznámil možnosti podpory pro aerolinky Smartwings k překonání dopadů koronaviru. Stát by se mohl zaručit za úvěry až 900 milionů korun, podmínkou je přejmenování dopravce na ČSA, deset let si majitelé nebudou vyplácet dividendy. Havlíček to řekl po jednání na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem.