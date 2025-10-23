Ze Soběslavi na okraj Prahy. Rodinná firma mění pohled Čechů na zimní zahrady

Když Jaroslav Dvořák vzpomíná na začátky, směje se: „Já jsem byl v oboru díky tátovi, který dělal sklenáře. Už jako malý jsem k tomu přičichl a pomáhal třeba od šestnácti. Pak jsem se vyučil a několik let jsme dělali klasické sklenářství – okna, zrcadla, interiéry.“
Po čase se Jaroslav Dvořák rozhodl jít vlastní cestou. Zlom přišel ve chvíli, kdy se na něj obrátil zákazník s otázkou, zda dokáže postavit prosklenou hliníkovou pergolu. „Samozřejmě že jsem řekl ano, a teprve pak jsem začal přemýšlet, jak to vlastně udělat,“ vzpomíná zakladatel společnosti CRSklo.
Problém byl sehnat konstrukci. „Našel jsem jedinou firmu a ta mi nabídla cenu, kterou bych já dostal od zákazníka. Musel jsem proto vymyslet vlastní systém. Zkusili jsme to postavit – a ono se to povedlo,“ vypráví Dvořák, který tehdy vlastně nevědomky našel díru na trhu.
Rodinný tým, který roste
Z původního nadšení vyrostla během posledních deseti let firma, která dnes zaměstnává kolem třiceti lidí. „Pracuje u nás rodina i kamarádi – syn, bratr, kolegové se svými manželkami. Je to taková rodinná parta, na kterou se dá spolehnout,“ těší Dvořáka. Toho můžete potkat nejen za kancelářským stolem, ale i v terénu. „Nedávno kolegové omarodili a zakázek bylo hodně, tak dva jsem s kluky montoval,“ říká šéf CRSklo.
Právě osobní přístup je to, co odlišuje rodinnou firmu od konkurence. Každý projekt je navíc navržený na míru. Řešení se najde pro každého, ať už jde o rodinný dům, restauraci, nebo firemní zázemí.
Showroom u Prahy: místo, kde si zimní zahradu osaháte
Firma dlouho fungovala s jediným showroomem – v Soběslavi. „Lidé k nám jezdili třeba až z Ostravy, ale hlavně Pražané a Středočeši se pořád ptali, kdy budeme mít showroom i trochu blíž. Nakonec jsme jim vyšli vstříc. Nově se tak u nás zákazníci mohou zastavit i v Čestlicích u Prahy,“ vysvětluje Dvořák.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vystavené pergoly a zimní zahrady, vyzkoušet zastínění, posuvné systémy, barvy i doplňky. „Chceme, aby si lidé sedli do hotového prostoru a dokázali si představit, jak to bude u nich doma vypadat. To je úplně jiný zážitek než se jen dívat na vizualizaci,“ ví Dvořák.
Firma CRSklo se ráda pochlubila už hotovými realizacemi a případné zákazníky posílala k těm, kteří už zimní zahradu od společnosti ze Soběslavi měli. Showroom u Prahy ale posunul ukázky realizací ještě o kus blíž potenciálním klientům.
Proč si lidé zimní zahrady pořizují častěji?
Ještě před pár lety se zimní zahrada považovala za luxusní doplněk domu. Dnes ji stále více Čechů vnímá jako běžnou součást moderního bydlení. „Zimní zahrada už dávno není skleník, kde je v létě k nevydržení. Díky posuvným systémům, stínění a dalším technologiím si z ní můžete udělat otevřenou pergolu nebo plnohodnotný celoroční pokoj,“ vysvětluje Dvořák.
Výhodou je i variabilita: od menších zasklených pergol, které vyjdou asi na 100 tisíc korun, až po prostorné celoroční zimní zahrady za několik set tisíc. „Průměrná cena se pohybuje mezi 200 a 300 tisíci,“ upřesňuje šéf CRSKlo.
Pergoly jako stavebnice
Vedle zakázkových řešení firma přišla s hitem – samomontážní pergolou. „Je to takové lego pro dospělé. Zákazník dostane kvalitní konstrukci s návodem, jak na papíře, tak na videu, a může si ji sestavit sám. Ušetří tím za montáž i dopravu, ale pořád dostane kvalitní český produkt, žádnou Čínu,“ dodává Dvořák.
CRSklo nechce zůstat stát. Do budoucna plánuje expanzi na Moravu a na Slovensko, rozšíření výroby i nové produkty – například zahradní domky ve stejném designu jako pergoly či garážová stání. V plánu je ale rozšíření počtu showroomu.
Zákazníci se navíc mohou těšit i na nové produkty. „Za několik let budete moci mít zimní zahradu kompletně ovládanou přes mobil: rolety, topení, stínění – všechno v jedné aplikaci. To je směr, kterým jdeme už dnes,“ uzavírá Jaroslav Dvořák.