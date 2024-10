Klienti Creditas měli problémy s platbami. Mohla za to fúze s Max Bankou

„Včera odeslány dvě platby, dosud nepřišla ani jedna, potřebuji provést úhrady, to si dělají srandu, co mám jako dělat?“, ptala se ve středu jedna z diskutujících na facebookovém profilu Creditas.

„Je 2. 10. a okamžité platby stále nefungují. Všimli jste si toho? Vám ten upgrade jde podobně jako Ivanu Bartošovi,“ nebral si servítky další z diskutujících na sociální síti.

Zákon o platebním styku stanovuje, že banka odesílatele musí doručit platbu do banky příjemce nejpozději do následujícího pracovního dne po zadání platebního příkazu. Peníze pak musí banka na účet příjemce připsat nejpozději na konci dne, kdy peníze přijala. Okamžité platby pak nejsou službou, kterou by zákon garantoval.

Už vše běží

Redakce iDNES.cz kontaktovala Creditas s žádostí o vysvětlení. „Fúze je velmi technicky náročný proces. Došlo při něm k drobný zádrhelům,“ sdělila tisková mluvčí banky Lucie Brunclíková s tím, že aktuálně už jsou problémy vyřešeny.

„Okamžité platby fungují od včerejšího odpoledne. A to nově i pro klienty bývalé Max banky, kteří je dosud vůbec neměli. Drobné problémy s odchozími platbami jsou již vyřešené, u řádově tisíců odchozích tuzemských plateb došlo k jejich pozdějšímu odeslání, důvodem byly technické problémy. Nastalou situaci jsme samozřejmě v souladu s platnou legislativou nahlásili České národní bance. V tuto chvíli jsou již všechny platby zpracovány. Za možné nepříjemnosti jsme se klientům průběžně omlouvali. Samozřejmě nás to mrzí,“ dodala Brunclíková.

Max banka se plně sloučila s Bankou Creditas v úterý. Ta ji koupila v závěru roku 2022. Klienti Max banky přešli pod Banku Creditas a společnost Max banka a.s. právně zanikla.

Max banka patřila mezi malé banky, Banka Creditas mezi středně velké. Po sloučení má Banka Creditas 250 tisíc klientů a bilanční sumu 200 miliard korun.

Podle Banky Creditas je fúze obou institucí završením dlouhodobé strategie, která byla oznámena po převzetí Max banky. Klientům Max banky zůstaly po fúzi stejná čísla účtů, změní se kód banky. Původní kód Max banky 4000 mohou používat současně s kódem Banky Creditas 2250 ještě půl roku, poté bude platit pouze nový kód. Platební karty vydané Max bankou zůstaly po fúzi v platnosti.

Proces spojení bank začal technicky 30. září, kdy byly částečné odstávky klientských systémů obou bank a dřív se uzavřely pobočky Banky Creditas. Nastavení služeb a produktů ani jejich obsluha se však pro klienty od října nezmění, uvedla Banka Creditas.

Max banka působila na českém trhu od roku 1991. K síti bankovních domů s názvem Expobank se připojila po akvizici od německé LBBW v roce 2014. V roce 2022 ji koupila Banka Creditas a přejmenovala ji na současný název. Po akvizici přešli firemní klienti pod Banku Creditas, Max banka obsluhovala pouze soukromou klientelu.

Banka Creditas vznikla v roce 1996 jako 1. Třebíčská záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou. Je součástí investiční skupiny Creditas.