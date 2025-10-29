Odstávka od pátku do středy. Creditas vypne internetové bankovnictví

„Od pátku 14. 11. 2025 od 16:00 do středy 19. 11. 8:00 budou nedostupné všechny on-line aplikace Banky CREDITAS, včetně online bankovnictví CREDITAS Banking a okamžitých plateb. Splátky úvěrů, platby, investice a další transakce, které potřebujete provést v době odstávky, prosíme realizujte dříve, doporučujeme nejpozději ve čtvrtek 13. 11. 2025,“ upozorňuje banka klienty.
V úterý 18. listopadu budou uzavřeny také všechny tuzemské pobočky banky.
Platby kartou v obchodech a výběry z bankomatů v ČR i v zahraničí budou možné bez omezení, stejně jako internetové platby kartou s autorizací pomocí SMS a ePIN kódu.
„Pro bezproblémové fungování internetových plateb si prosím včas zkontrolujte nastavení 3D Secure telefonního čísla a bezpečnostního prvku ePIN u své platební karty,“ dodává banka ve zprávě.
Bezplatná infolinka 800 888 009 nebude podle banky ve dnech odstávky řešit některé požadavky. „Naši operátoři budou nadále nepřetržitě k dispozici, nebudou mít ale přístup do některých systémů banky. Linka +420 583 037 088 pro blokaci karet a hlášení podvodů bude po celou dobu odstávky v provozu bez omezení,“ uzavírá Creditas.