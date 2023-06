Televize přes anténu má důležitou roli. Zrušení nehrozí, říká ředitel CRA

České radiokomunikace (CRA) jsou společností, která má v šíření televizního (a rozhlasového) signálu na území České republiky bohatou tradici a velké zkušenosti. Dodnes je nejvýznamnějším provozovatelem vysílání ve standardu DVB-T2. Radiokomunikace přímo vlastní dva celoplošné multiplexy, kde vysílají všechny významné komerční TV stanice a také provozují třetí vysílací síť MUX 21 pro Českou televizi. Televizní a rozhlasové pozemní vysílání je pro CRA stále velmi významným byznysem, ze kterého firmě plyne téměř polovina jejích příjmů.

Spekulace, že by po roce 2030 mohlo tradiční pozemní televizní vysílání ve standardu DVB-T2 skončit, by tak znamenaly ohrožení části byznysu firmy, ale také by to přineslo významný dopad na miliony uživatelů – diváků televizního vysílání, kteří pozemní TV vysílání využívají pro příjem všech nejsledovanějších televizních stanic. „Zdá se, že existuje politická shoda na tom, že ke změnám nedojde,“ říká Miloš Mastník.

Proč se vůbec o možném konci televizního vysílání po roce 2030 hovoří?

Myslím, že důvodem jsou nepřesné informace, které pocházejí z nějakých nepotvrzených úvah a které před časem zmínil nově zvolený ředitel České televize Jan Souček. Nicméně realita je trochu jiná. Ano, současné příděly frekvencí, které pro vysílání používáme, jsou platné do roku 2030 a je potřeba vyřešit, co s nimi bude dále. Doposud však nebyla řeč o žádných změnách, které by vysílání ohrozily, a zatím to vypadá, že je tu shoda na zachování vysílání v podstatě ve stávající podobě.

Stanovisko, že by se mělo přidělení kmitočtů pro terestrické vysílání zachovat, zastává třeba nový předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a je tu iniciativa senátorů i ministerstva průmyslu a obchodu, která je zastáncem téhož a která by měla v tomto ohledu zajistit koordinaci s Evropskou unií. I tady se zdá, že zatím panuje shoda na tom, že by neměly být provedeny žádné změny ve využívání kmitočtů ani po roce 2030. Rozhodnutí by mohlo padnout na ITU (International Telecomunication Union) konferenci WRC-23 (World Radiocommunication Conference), která se bude konat v závěru letošního roku. Definitivní slovo bude mít Evropská unie. S ohledem na intenzivní využívání pozemního vysílání na velkých a rozvinutých trzích ve Francii, Itálii a Španělsku neočekáváme, že mělo dojít k omezení kmitočtů pro pozemní TV vysílání.

Proč je důležité, aby bylo terestrické vysílání zachováno?

Má to několik rovin, přičemž v poslední době v Evropě hodně rezonuje i ta řekněme politicko-bezpečnostní. Kdyby došlo ke zrušení pozemního vysílání, znamenalo by to, že budeme v případě šíření televizního obsahu odkázáni převážně na IP technologie. A ty lze snadno napadnout, z provozu je může na velkém území vyřadit třeba i nějaká přírodní katastrofa. Kybernetické útoky na internetovou infrastrukturu se dějí každý den a je jen otázkou, kolik uživatelů konkrétní útok zasáhne. Terestrické vysílání je v tomto ohledu jistější a výrazně spolehlivější. Hlavní rozdíl mezi internetovou televizí a pozemním vysíláním je garance dostupnosti služby. My garantujeme našim zákazníkům – televizním stanicím, že budeme vysílat 99,99 % času. Pokud bychom tento parametr nesplnili, platili bychom vysoké pokuty. V případě internetových tarifů pro domácnosti však takto vysoké standardy nejsou nastaveny.

Miloš Mastník Miloš Mastník je generálním ředitelem Českých radiokomunikací od července 2022. Předtím zastával post obchodního ředitele, kde bylo jeho úkolem řízení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, ale také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací, kde působí od roku 2000. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Dva roky pracoval jako ředitel pro firemní marketing v T-Mobile ČR a následně byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika. Vystudoval VŠE v Praze, kde v současné době i přednáší, a získal titul MBA na University of Pittsburgh.

U nás hovoří legislativa mimo jiné o tom, že by mělo být veřejnoprávní televizní vysílání dostupné minimálně pro 95 % obyvatel. A v případě České republiky, ale i jiných států, které mají podobná pravidla, narážíme na to, že v případě pokrytí rychlým připojením k internetu se na takovou dostupnost zatím nejsme schopni dostat. Zachování pozemního televizního vysílání je důležité i pro peněženky uživatelů. Jedinou bezplatnou platformou pro příjem signálu je pro diváky právě jen pozemní vysílání, platí v podstatě jen koncesionářské poplatky, zatímco IPTV stojí stovky korun měsíčně – a to už nemusí být pro každého. Pro řadu domácností by to navíc mohl být několikanásobný výdaj, v Česku je asi milion víkendových sídel, tedy chat a chalup, kde lidé mohou televizi sledovat, a teď by mnohdy museli řešit, jakým způsobem to na těchto místech udělají a kolik za to zaplatí. Zajímavá je naše „tradiční“ metoda vysílání i z hlediska trvalé udržitelnosti.

Terestrické vysílání je ekologičtější než jiné způsoby?

Ano, pozemní vysílání má násobně nižší spotřebu elektrické energie na jednoho diváka v porovnání s IPTV nebo internetovými streamingovými platformami. Dnes nám pro celoplošné šíření signálu mimo jiné stačí 26 hlavních vysílačů, k tomu pak zhruba 50 menších dokrývačů.

To také znamená, že terestrické vysílání je energeticky velmi efektivní. Je to způsob šíření signálu z jednoho bodu směrem k neomezenému počtu televizních diváků. U internetových platforem je obvykle vytvořeno spojení mezi serverem a konkrétním uživatelem – a to je při velkém počtu diváků energeticky poměrně náročné, rozhodně náročnější než pozemní vysílání.

Má terestrické vysílání budoucnost i z hlediska diváků? Nepřecházejí tito víc na IPTV nebo třeba různé služby obsahu na vyžádání?

Ne, počet uživatelů pozemního televizního vysílání se v posledních letech nemění a v zásadě neklesl ani s přechodem na DVB-T2. Totéž platí pro dobu strávenou u televize, ta se stále pohybuje kolem 3,5 hodiny. Ano, mění se trochu chutě zákazníků, ale ta potřeba sledovat základní sestavu programů zůstává. Před lety tu byl trend, že divák svým způsobem „potřeboval“ sto kanálů, aby měl pocit, že má z čeho vybírat. Nakonec se ale jeho potřeba stabilizuje na zhruba desítce kanálů a většinou jsou mezi nimi ty v Česku nejoblíbenější. Je možné, že tu potřebu mít na výběr v množství kanálů dnes převzaly právě ony služby obsahu na vyžádání, ale my jednoduše pokles zájmu neregistrujeme.

Když bude pozemní televizní vysílání zachováno i po roce 2030, mají diváci očekávat, že zase dojde ke změně technologie a oni budou opět muset měnit přijímače?

Ne, žádný standard DVB-T3 nehrozí. DVB-T2 je velmi moderní digitální technologií, která umí využívat frekvenční spektrum na hranici fyzikálních možností, takže další posun neočekáváme. V tomto by tedy měla být situace stabilní a diváci se nemusejí obávat vynucené obměny televizorů. Na druhou stranu, nové technologie tu jsou a budou, ale budou vždy doplňkem. Je tu třeba známá funkce HbbTV, tedy takzvané červené tlačítko, které propojuje terestrický příjem a šíření interaktivního obsahu po internetu. V Česku je dnes asi 1,4 milionu televizí, které tuto funkci využívají, a diváci tak mohou plynule přecházet mezi sledováním lineární televize a obsahu na vyžádání.

Další technickou novinkou je 5G broadcast, což je služba, kterou právě intenzivně testujeme a kterou bychom rádi nasadili do ostrého provozu během několika následujících let.

Co je 5G broadcast? A kdy ho budou moci uživatelé využít?

DVB-T2 technologie přenáší desítky TV programů na obrazovky televizních přijímačů. 5G broadcast umožní přenos TV vysílání na obrazovky mobilních telefonů a tabletů. Momentálně je to technologie ve stadiu intenzivního vývoje. My jsme tuto technologii začali testovat v minulém roce a před pár týdny jsme zahájili druhou fázi testování, kdy vysíláme nejenom ze žižkovského vysílače, ale i se Strahova. Ve střední a východní Evropě jsme první společností, která testy zahájila. Testy provádějí také operátoři vysílacích sítí v Rakousku, Německu, Francii nebo Španělsku. Vedle vysílacích testů ověřujeme dostupnost mobilních telefonů s touto technologií. Už existují první modely testovacích telefonů s upravenou čipovou sadou s podporou příjmu 5G broadcast. Předpokladem pro masivní nasazení této technologie je přítomnost tohoto standardu v mobilních telefonech. S ohledem na fakt, že 5G broadcast je standardem široké rodiny dnes používaného 5G, věříme, že si tato technologie najde cestu i do mobilních zařízení.

Proč je to zajímavá služba?

5G broadcast může být zajímavá věc zejména v případě sledování divácky nejoblíbenějších pořadů, třeba sportovních přenosů z nejvýznamnějších utkání. V takovém případě streamovaná televize zahlcuje internetové sítě, a to včetně sítí mobilních. V případě 5G broadcast, stejně jako u DVB-T2, k tomuto zahlcení nedochází. Televizi prostřednictvím 5G broadcast tedy může sledovat neomezený počet diváků bez negativního dopadu na kvalitu či dostupnost. Navíc je standard 5G broadcast vhodný i pro pohybující se subjekty, což například DVB-T2 není, takže takové vysílání lze snadno sledovat třeba ve vlaku nebo v autě. Velkou výhodou může být také nezapočítávání přenesených dat přes 5G broadcast do datových limitů mobilních tarifů.

Pro takové služby asi budete potřebovat další IT infrastrukturu. Je i tohle důvod, proč budujete nová datová centra?

V zásadě ne, byznys datových center je pro nás taková evoluční záležitost. Po odstavení analogových technologií nám zbyla spousta místa v našich telekomunikačních budovách, které jsme mnohdy využili právě pro vytvoření datových center, ať už pro vlastní potřeby, nebo potřeby dalších zákazníků. Obecně máme robustní a rozsáhlou telekomunikační infrastrukturu a je vhodné ji pro takové účely využít. Místo v datových centrech pronajímáme našim zákazníkům a současně datová centra využíváme také pro umístění vlastních cloud computing technologií. S cloudovými službami jsme začali zejména v rámci rozvoje HBB TV a rozhodli jsme se je nabídnout i komerčně. A tento segment teď roste tak, že jsme se rozhodli stavět nová datová centra. Proto vznikl projekt centra na Zbraslavi na „zelené louce“, které pro nás bude tématem na několik následujících let, v mezidobí jsme se rozhodli vybudovat ještě jedno datové centrum na Cukráku, kde už máme zázemí. Zatímco na Cukráku ale budeme mít kapacitu asi 100 racků, na Zbraslavi plánujeme 2000 racků. Jsme součástí nadnárodní skupiny, která sídlí na Manhattanu, a tak chceme takovým datovým centrem oslovit i velké zahraniční zákazníky, kteří doposud v Česku patřičnou kapacitu nemohli najít.

Takové množství IT technologie přece jen potřebuje spoustu elektrické energie. Jaké máte plány z hlediska zajištění dodávek elektřiny a trvalé udržitelnosti?

Polovinu elektrické energie, kterou spotřebováváme, dnes nakupujeme jako zelenou, do roku 2024 chceme být na sto procentech. Třeba datové centrum na Zbraslavi by si třetinu energie mělo vyrobit samo prostřednictvím vlastní fotovoltaické elektrárny. Vzhledem k tomu, že máme po celé České republice i řadu dalších pozemků, díváme se po možnostech budování dalších vlastních fotovoltaik.

Velkým tématem je v poslední době i kybernetická bezpečnost. Jak z tohoto pohledu chráníte své technologie?

U televizního vysílání platí, že jsme součástí kritické infrastruktury a kromě kybernetické bezpečnosti musíme zajistit i fyzickou bezpečnost našich objektů, tedy vysílačů. Ty tak třeba mají vždy dvě nezávislé energetické přípojky, záložní zdroje, baterie i dieselgenerátory. Televizní vysílání obecně zajišťujeme se spolehlivostí 99,99 %, což vyžaduje neustálý dohled nad všemi technologiemi. Zabezpečení všech našich služeb samozřejmě pomáhá i samotná architektura naší sítě, máme hodně redundantních řešení. Jsme také jedním z mála operátorů, kteří nevyužívají technologické komponenty, před nimiž varuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.