„Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dojednal dnes večer s americkým ministrem pro energie Chrisem Wrightem ve Varšavě finalizaci dlouhodobého LNG kontraktu mezi ČR a USA, který se připravuje od jeho návštěvy Spojených států na jaře tohoto roku,“ uvedl mluvčí. Dohoda má Česku zajistit dodávky na 15 až 20 let.
|
Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila
Na jaře Havlíček uvedl, že Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA. ČEZ má pro zásoby plynu ze zámoří vyhrazené kapacity v terminálu v nizozemském Eemshavenu.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).