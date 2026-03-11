Do roku 2026 vstupuje CPI Property Group se dvěma projekty, Delarg v Holešovicích a budovou B ve třetí etapě Kolbenova Parku. Jak tyto projekty zapadají do současné situace na pražském realitním trhu?
Trh je dnes stabilnější a čitelnější než v předchozích letech. Kupující jsou informovanější a při výběru bydlení se už nerozhodují tolik podle emocí. Vedle ceny více řeší lokalitu, kvalitu projektu a to, jak bude dům fungovat z hlediska provozu.
Kupující se dnes více zajímají také o provozní náklady, společné prostory nebo prostředí v okolí domu. Pokud projekt tyto parametry splňuje, rozhodování bývá poměrně rychlé.
Naší ambicí není reagovat na krátkodobé výkyvy trhu, ale rozvíjet projekty, které dávají smysl v širším kontextu města. Delarg v Holešovicích i budova B v Kolbenova Parku tak představují dvě odlišné podoby městského bydlení, širší centrum na jedné straně a nově vznikající čtvrť u metra na straně druhé.
Holešovice patří mezi nejrychleji se proměňující části Prahy. Co podle vás stojí za jejich rostoucí popularitou mezi kupujícími?
Holešovice dnes kombinují širší centrum města s výraznou kulturní a komunitní scénou a dobrou dostupností služeb. Právě tato kombinace je pro mnoho lidí atraktivní, chtějí bydlet ve městě, ale zároveň mít doma klidnější zázemí.
Tomu jsme přizpůsobili i podobu projektu Delarg. Nabídne zhruba sto bytů v dispozicích od 1+kk po 4+kk a pět městských townhousů se zahrádkami a střešními terasami. Součástí je vnitrobloková zahrada, komunitní střešní terasa nebo sdílená dílna. V přízemí je navržena recepce a obchodní prostor, parkování bude v podzemních garážích. Zahájení výstavby plánujeme na třetí čtvrtletí roku 2026, dokončení na konec roku 2028 a první nastěhování na začátek roku 2029.
Milena Zavadilová
Pracuje ve skupině CPI Property Group od svých pětadvaceti let a posledních osm let vede prodejní tým CPI Rezidence.
V realitách se pohybuje téměř celou profesní kariéru.
V realitách se pohybuje téměř celou profesní kariéru.
Zmíněné townhousy jsou vaší reakcí na to, co dnes kupující hledají?
Ano, vidíme, že část kupujících nechce odcházet z města do satelitních oblastí, ale zároveň hledá bydlení, které se více blíží rodinnému domu. Townhouse v městském projektu tak nabízí kombinaci obou světů. Vlastní zahrádku, více prostoru a větší míru soukromí, ale zároveň zůstáváte v centru městského života. Je to řešení, které vyhovuje například rodinám nebo lidem pracujícím z domova.
Co dnes vlastně znamená prémiové bydlení? Proměňuje se podle vás jeho definice i směrem k udržitelnosti?
Dnes nejde jen o kvalitní materiály nebo technické vybavení bytu, ale o to, jak dům funguje jako celek. Řeší se standard provedení, komfort bydlení, provozní náklady nebo prostředí v okolí domu.
Standardem je podlahové vytápění, kvalitní okna nebo příprava pro chytrou domácnost. Ale stále větší roli hraje také práce se zelení a mikroklimatem. V Delargu proto počítáme například se zelenými střechami, popínavými rostlinami na fasádě nebo stromy ve vnitrobloku. Dešťová voda se zachytává a využívá pro závlahu, což pomáhá udržovat příjemné prostředí v domě i jeho okolí.
Vysočany v posledních letech procházejí výraznou proměnou. Jak do ní zapadá další etapa Kolbenova Parku?
Vysočany patří mezi části Prahy, které se v posledních letech rychle proměňují z bývalé průmyslové oblasti v novou rezidenční čtvrť. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost, zejména blízkost metra, ale také postupně vznikající občanská vybavenost.
Kolbenova Park je součástí této proměny. Budova B ve třetí etapě přinese 214 bytů a navazuje na koncept nové čtvrti, která vzniká v okolí stanice metra Vysočanská.
V souvislosti s Kolbenova Parkem zdůrazňujete také velký centrální park. Není dnes důraz na zeleň a veřejný prostor u nových projektů tak trochu klišé?
Může to tak znít, dokud park nevidíte v reálném měřítku. V případě Kolbenova Parku jde o skutečné srdce celé čtvrti. Je navržený jako prostor pro každodenní život – s promenádou, zelení, vodními prvky i místy pro odpočinek.
Důležité je, že takový prostor přirozeně vytváří příležitosti pro setkávání sousedů a komunitní život. Právě kvalitní veřejný prostor dnes často rozhoduje o tom, jak dobře bude nová čtvrť fungovat. A jak se ukazuje, Vysočany jsou proto stále častěji vyhledávanou lokalitou k životu.
Ve vašich projektech omezujete počet bytů na jednoho kupujícího. Proč?
Chceme, aby nové projekty měly vyváženou strukturu vlastníků. V rámci jedné etapy proto může jeden kupující získat maximálně tři bytové jednotky. Investoři jsou samozřejmě součástí trhu, ale zároveň považujeme za důležité, aby v domech vznikala skutečná komunita lidí, kteří zde budou bydlet dlouhodobě.
Jak dnes vypadá financování koupě bytu v novostavbě?
Dlouhodobě pracujeme s modelem, který financování rozděluje do dvou kroků. Klient skládá rezervační poplatek a následně hradí 15 procent z kupní ceny při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zbývajících 85 procent doplácí až při kolaudaci.
Kupující tak nemusí řešit hypotéku hned na začátku výstavby, ale až ve chvíli, kdy je byt téměř dokončený. To jim dává větší flexibilitu při plánování financování. Součástí nabídky je také hypoteční servis.