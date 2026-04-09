CPI rozšířila obchodní centrum Olympia v Teplicích. Přibyly značky i služby

„Všechny obchodní jednotky jsou plně obsazeny, což potvrzuje silnou poptávku po této lokalitě i důvěru nájemců v dlouhodobý potenciál centra. Nové prodejny postupně zahajují svůj provoz. Plná obsazenost ještě před otevřením potvrzuje atraktivitu této lokality i sílu značky Olympia Teplice. Rozšíření přináší zákazníkům širší nabídku obchodů a služeb a zároveň dále posiluje pozici centra v rámci regionu,“ říká Tomáš Svoboda, asset manager CPI Property Group.
Po rozšíření celková obchodní plocha centra přesahuje 43 000 m² a počet provozoven se blíží stovce. Nová část nabízí zázemí až pro 13 dalších značek. Zákazníci zde najdou například prodejny Planeo, Action, Burger King, ProSpánek, Rossmann nebo TEDi.
Projekt rozšíření obchodního centra byl od počátku navržen s důrazem na úsporný provoz a dlouhodobou efektivitu. Nová budova bude proto disponovat energetickým štítkem PENB A a usilovat o certifikaci BREEAM na úrovni Excellent.
„Energetická úspornost a šetrnost k životnímu prostředí dnes představují základ kvalitního realitního projektu. Efektivní provoz je důležitý pro nájemce i dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ doplňuje Tomáš Svoboda.