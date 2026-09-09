Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

Autor:
  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se lidské kontrole.

Výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon se rozhodl opustit nejen firmu, ale i celý obor umělé inteligence. Obává se, že Anthropic ani jeho konkurenti v závodě o vývoj systémů by ho v budoucnu nemuseli být schopni kontrolovat, napsal na sociální síti X.

Sedmadvacetiletý Brit, který se specializuje na trénování nových modelů umělé inteligence pomocí obrovského množství dat, uvedl, že nechce být součástí celého odvětví směřujícího k vývoji AI schopné vlastního sebezdokonalování. Obává se, že takové systémy by se mohly začít vyvíjet mimo lidskou kontrolu a představovat existenční hrozbu pro lidstvo.

„Směřujeme k mnoha nejagresivnějším scénářům, kdy už do konce příštího roku mohou být věci mimo kontrolu,“ řekl Coxon. Podle něj je přitom v prostředí tvrdé konkurence mezi technologickými firmami prakticky nevyhnutelné, že společnosti budou dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti. Zároveň čelí stále silnější konkurenci nových čínských firem.

„Nepodceňujte sílu této technologie. Brzy půjde o systémy, které budou v mnoha ohledech nadlidské – dokážou napadnout jakýkoli systém, přes noc převratně změnit prakticky jakýkoli obor a získat skutečnou moc i zdroje. Pokrok v každé z těchto oblastí jsme všichni sledovali na vlastní oči a tempo vývoje se nezpomaluje. Lidé, kteří umělou inteligenci vyvíjejí, skutečně věří, že by nás do konce tohoto desetiletí mohla všechny zahubit,“ dodal.

AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti

Anthropic se k Coxonovu odchodu bezprostředně nevyjádřil, uvedl list Wall Street Journal. Šéf společnosti Dario Amodei však podle listu v minulosti opakovaně upozorňoval na rizika spojená s takzvanou neřízenou AI a vyzýval k opatrnějšímu tempu vývoje.

Coxon začátkem letošního roku odešel z konkurenční OpenAI právě proto, aby nastoupil do společnosti Anthropic. Firmu považoval za jednu z těch, které berou bezpečnost umělé inteligence nejvážněji. Přesto nyní dospěl k závěru, že žádná soukromá společnost nemůže zodpovědně vyvíjet systémy, které by dokázaly v širokém spektru úkolů překonat člověka.

Takový systém se často označuje jako obecná umělá inteligence (AGI). Coxon se domnívá, že její vývoj nelze bezpečně zvládnout bez zásahu státu nebo alespoň koordinovaného zpomalení celého odvětví.

AI už se snaží skrývat své cíle

Obavy podle Coxona posilují také nedávné incidenty, při nichž modely společností OpenAI a Anthropic prováděly hackerské útoky. Některé z nich přitom fungovaly v koordinovaných skupinách autonomních agentů.

Tyto případy podle něj jasně ukazují, že systémy AI mohou přijmout škodlivé cíle a následně se pokusit před lidmi skrýt, co dělají. Pokud se navíc začnou samy zdokonalovat, mohly by podle Coxona dospět do fáze, kdy budou schopné odmítat lidské příkazy.

Vyloučit nelze ani vyhlazení lidstva. AI může nad světem převzít kontrolu, říká expert

Jeho odchod patří mezi první známé případy, kdy zaměstnanec Anthropiku opustil firmu právě kvůli obavám o bezpečnost umělé inteligence. Už začátkem roku odešel ze společnosti také výzkumník zaměřený na bezpečnost AI. I on varoval, že svět je v ohrožení.

Výzvy ke zpomalení vývoje

Na rizika spojená s rychlým rozvojem AI v poslední době upozorňují i další významné osobnosti oboru. Šéf OpenAI Sam Altman minulý týden varoval před vážnými důsledky na kybernetickou bezpečnost.

„Myslím, že v oblasti kybernetické bezpečnosti se začnou dít zlé věci, pokud lidé nezačnou jednat opravdu naléhavě,“ řekl Altman představitelům skupiny G20 na summitu v Severní Karolíně.

Hlavní vědec OpenAI Jakub Pachocki pak vyzval ke koordinovanému zpomalení vývoje AI a k zásahu vlád. „Je to doba, která vyžaduje mimořádnou opatrnost. Obávám se, že nikdo není připraven na důsledky pokračujícího rychlého růstu strojové inteligence,“ napsal.

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)

Coxon, Pachocki a Amodei se společně s více než tisícovkou dalších výzkumníků nedávno podepsali pod výzvu k mezinárodní spolupráci. Jejím cílem je vytvořit mechanismus, který by umožnil vývoj AI zpomalit v případě, že se objeví systémy schopné samostatného zdokonalování a bude nutné jejich vývoj „přibrzdit“.

Amodei a další představitelé Anthropiku v minulosti kritizovali postupy, které podle nich nedávají bezpečnosti AI dostatečnou prioritu. Podle Coxona dokonce zaměstnanci firmy využívají interní kanál na platformě Slack k debatám o nejpokročilejších schopnostech firemních modelů. I to podle něj ukazuje, jak obrovský vliv mají soukromé technologické firmy na směřování celého odvětví.

„Je tak trochu šílené, že se to odehrává na MacBoocích několika inženýrů v San Francisku místo v bunkru někde v poušti, jako tomu bylo při projektu Manhattan,“ cituje Coxona The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Český Innovation Week se letos zaměří na AI i humanoidní roboty

ilustrační snímek

Letošní Týden inovací, největší středoevropská událost zaměřená na AI, inovace a technologie, se zaměří na aktuální vývoj umělé inteligence a její rostoucí vliv na byznys i běžný život. Jedním z...

9. září 2026  14:50

V rámci stavebního summitu diskutují kandidáti na pražského primátora. Sledujte živě

Přímý přenos
ilustrační snímek

Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom v pražském Obecním domě debatují...

8. září 2026  14:30,  aktualizováno  9. 9. 14:04

Britská letiště kvůli problémům s řízením provozu zrušila přes 2 000 letů

Cestující procházejí terminálem 5 londýnského letiště Heathrow poté, co byly v...

Britská letiště ve středu opět ruší či odkládají stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2 000 letů, na...

9. září 2026  13:57

Podnikatelské dynastie v Indii trápí následnictví. Rodinným firmám hrozí pat

Premium
Indický podnikatel Mukeš Ambani s manželkou Nitou v indickém Džámnagaru. Jeho...

V Indii tvoří tři čtvrtiny HDP rodinné podniky. Složité příbuzenské vazby v těchto mocných konglomerátech však podle odborníků zpomalují jejich výkonnost v národním hospodářství, ve kterém sehrávají...

9. září 2026  13:19

Íránské aerolinky rostou i navzdory sankcím. Jejich armádní role je nezpochybnitelná

Letadlo íránské společnosti Mahan Air. (14. září 2017)

Íránská letecká společnost Mahan Air čelí americkým sankcím už od roku 2011. I přesto ale dál rozšiřuje svůj provoz. Letos v létě získala další použité Boeingy 777 a během několika týdnů otevřela...

9. září 2026  12:44

Největší problém Česka je dostupnost bydlení, zaznělo na stavebním summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Největším problémem České republiky je dostupnost bydlení, zaznělo na Summitu stavebního rozvoje v pražském Obecním domě. Podle čerstvých průzkumů ho za nejakutnější potíž označilo 49 dotázaných v...

8. září 2026,  aktualizováno  9. 9. 10:49

Stavební zákon se vrátil do Sněmovny. Novela má ukončit roky průtahů a zrychlit výstavbu

Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Poslanecká sněmovna rozhoduje o vrácené novele stavebního zákona, kterou v srpnu odmítl Senát. Koalice má podle rozložení sil dost hlasů na jeho přehlasování. Spor se nevede jen o novou soustavu...

9. září 2026  10:35

Trump přitvrzuje vůči Kanadě. USA zakážou dovoz části mléčných výrobků i alkoholu

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma...

9. září 2026  1:42,  aktualizováno  6:13

AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Je to už důvod k vážnému znepokojení. Objevují se nové zásadní informace o letním hackerském útoku umělé inteligence a o tom, co tomu předcházelo. Jak si více než tisícovka AI agentů vytvořila...

9. září 2026

Nejnižší nabídka nemusí být nejlevnější, říká ekonom Petr Bartoň

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Petr Bartoň.

Česko chce ve větší míře využívat partnerství státu a soukromých firem při výstavbě dálnic, železnic nebo nemocnic. Ty dokážou být levnější než tradiční státní zakázky. Pokud ale hledáme skutečně...

9. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

8. září 2026  21:30

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×