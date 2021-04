Chystá se povinnost covidového pasu. Dostanou ho lidé s očkováním či testem

V rámci tzv. digitálního zeleného certifikátu neboli covidového pasu by podle bývalého eurokomisaře a místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky měly být kromě PCR testů uznávány i antigenní testy.

Evropská komise by měla vydat seznam těch, kterými se bude možné prokazovat. Vybrány budou na základě vědeckých studií o jejich přesnosti a funkčnosti. „S platností covidových pasů se počítá na dvanáct měsíců,“ řekl Pavel Telička na on-line setkání s novináři pořádaném asociací Digital Economy Network (DEN), ve které je místopředsedou, a společností Invia Group.

Zatím podle Teličky není stanoveno, v jaké lhůtě po odběru budou testy platné. Pravděpodobně to zůstane v kompetenci členských států a doba se nebude lišit od dosavadních požadavků. Některým zemím stačí test starý 72 hodin, někde je nutné dodržet lhůtu 48 hodin.

Zelený certifikát bude postaven na třech kritériích, všechna by měla mít stejnou váhu. Jde o očkování proti nemoci covid-19, negativní PCR nebo antigenní test a přítomnosti protilátek v těle. Osvědčení o nich bude obsahovat detailní informace. Posun podle Teličky nastal v tom, že by mělo být možné zapsat očkování i ze třetích zemí. Navíc by mohly být uznávány nejen vakcinace schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA), ale také ty zapsané na seznamu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jak potvrdil Pavel Telička, antigenní či PCR testy by měly být platné hlavně pro překročení hranic. „Jeho aktuálnost a opakování by si měla každá země určovat podle vlastního uvážení,“ dodal Telička.



Covidové pasy by měly vydávat příslušné národní orgány států EU buď automaticky, nebo na žádost. Měly by být v jazyce dané země a zároveň v angličtině. Lidem by měly být poskytovány bezplatně, ovšem podle Teličky ne nutně, pokud certifikát člověk například opakovaně ztratí.

Tématem, o kterém se podle Teličky ještě ve středu diskutovalo, je tzv. přechodné období, tedy čas, který budou státy na zavedení covidových pasů mít. Mělo by to být až šest týdnů. Česká republika je podle Teličky zastáncem delší lhůty.

Telička i předsedkyně spolku DEN Karolína Brennerová uvítali, že velvyslanci členských států EU se ve středu shodli na zavedení certifikátů do června. „Byť se jedná o specifický a jednorázový nástroj pro obnovu cestovního ruchu po pandemii, tak věříme, že další technická jednání a dodávky vakcín budou urychleně pokračovat,“ dodala Brennerová.

Europoslanci budou o své pozici pro vyjednávání s členskými státy hlasovat na plenární schůzi ve druhé polovině dubna. Očekává se, že shoda v Evropském parlamentu bude snazší než mezi unijními zeměmi. Ty se dokázaly domluvit na sjednocení některých cestovních kritérií, ale zatím nenašly společný názor například na vzájemné uznávání testů.