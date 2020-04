Peníze z Covid Praha se rozebraly za deset minut

„Vážení podnikatelé, kapacita programu Covid Praha byla po deseti minutách zcela vyčerpaná, a proto jsme ukončili příjem žádostí do tohoto programu,“ uvedla banka na svém webu.

Do programu magistrátem garantovaných úvěrů pro malé a střední firmy Praha vložila 600 milionů korun z evropského operačního programu Praha - pól růstu. Dohromady v něm jde o záruky za 1,4 miliardy korun. Půjčky vyřizovala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Město mělo původně od ministerstva průmyslu a obchodu slíbeny další peníze. Nedostane je ale, budou ve vládním programu Covid III.

„Je to provizorní řešení, které udělala Praha do doby, než vláda vyhlásí program Covid III, kam dá peníze, které byly původně slíbeny,“ řekl před startem primátor Zdeněk Hřib.

Ten také upozorňoval, že podnikatelé, kteří podporu získají, budou vybírání na principu rychlosti. „Lidově řečeno, kdo dřív přijde, ten dřív mele. S ohledem na to, že ten segment malého a středního podnikání by potřeboval asi 5,5 miliardy korun, tak je zjevné, že se primárně dostane na ty rychlejší,“ řekl Hřib.

Pražský program má stejné podmínky jako vládní Covid II. Podnikatelé mohli žádat o bezúročné úvěry od 10.000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha za půjčky ručí do 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Současný vládní program Covid II se na pražské podnikatele nevztahuje kvůli financováni z evropských strukturálních fondů, určených pro méně rozvinuté regiony. Hlavní město do nich jako bohatý region nemá přístup, namísto toho má vlastní operační program Praha - pól růstu zaměřený na vzdělávání, životní prostředí či inovace.

Na tento program by měl navázat Covid III, který by měl být v první fázi ve výši 20 miliard korun a poté by se měl zvýšit až na 40 miliard korun.

„Covid III bude robustní program, kde budou pražské firmy bez problémů čerpat,“ sdělil ministr průmyslu Karel Havlíček.