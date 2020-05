Úvěrový program COVID III bude až pro 150 tisíc firem, schválila vláda

Na podporu by mohlo dosáhnout až 150 tisíc podnikatelů. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent. Firmy s větším počtem, maximálně však s pěti sty pracovníky, získají záruku do 80 procent.



Z programu bude možné podle šéfů tuzemských komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy.

Přehled úvěrových programů Covid Covid I Covid II Covid Praha Covid III Status ukončen ukončen ukončen schválen Objem 5 miliard 30 miliard 600 milionů 150 miliard Výše úvěru do 15 mil. do 15 mil. do 15 mil. do 50 milionů Pro firmy do 250 zam. do 250 zam. do 250 zam. do 500 zam. Určeno mimo Prahu mimo Prahu Praha ČR Vyčerpán za 5 dní za 2 dny za 10 minut - Zdroj: EY



Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Splatit úvěr nebude možné dříve než po 1. lednu příštího roku. Firmy musejí podle vládních materiálů souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

COVID III navazuje na programy COVID I a COVID II. Hlavní město umožnilo pražským podnikatelům čerpat úvěry v programu COVID Praha. ČMZRB do 14. května v těchto programech schválila podporu pro zhruba 1500 podnikatelů za více než deset miliard korun. Nejčastěji pomoc míří do sektoru maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpají živnostníci a firmy s méně než 50 zaměstnanci.

