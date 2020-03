O pomoc kvůli viru zatím zažádalo 900 firem, celkem chtějí dvě miliardy

Program Úvěr Covid na bezúročné půjčky připravilo s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V první vlně do něj vláda schválila příspěvek 600 milionů korun, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí informoval o vyčlenění další miliardy korun.

Řekl také, že za první den přišlo 437 žádostí ve výši 800 milionů korun. „Dnes očekáváme vyšší počet přijatých žádostí než v pondělí,“ uvedla v úterý mluvčí ČMZRB Marie Lafantová. Podle informací na webových stránkách MPO je vláda připravena na podporu přidat peníze z jiných programů.



O pomoc podle Lafantové žádají také sportovní zařízení či výrobní podniky, které jsou navázány na zahraničí. Nejčastěji firmy žádají o půjčku kolem dvou milionů korun. Mohou si vzít úvěr od 500 000 korun do 15 milionů korun. Havlíček v pondělí také řekl, že program bude zpřístupněn širšímu množství podnikatelů, kteří budou moct žádat o nižší částky.

Někteří žadatelé podle Lafantové posílají své vlastní žádosti, a nikoliv oficiální formulář. Někteří podnikatelé také chtějí vyšší nebo nižší sumy, než program v tuto chvíli umožňuje.

EU chce kvůli viru změnit pravidla

Pomoci členským státům EU ve zvládnutí situace chce i Evropská komise. V úterý tak navrhla uvolnění pravidel o státní pomoci. To by státům EU umožnilo poskytovat firmám zasaženým koronavirem pomoc až do půl milionu eur (13,5 milionu Kč). Unie také vyčlenila 164 milionů eur na podporu malých a začínajících firem, které přijdou s projekty v rámci boje proti viru.

Uvolnění pravidel státní pomoci je součástí série opatření, kterými se Brusel od minulého týdne snaží členským zemím pomoci vypořádat se s koronavirovou nákazou a jejími ekonomickými dopady. Komise v pondělí večer rozeslala státům EU rámec dočasně upravených pravidel, který umožňuje za běžných okolností nepovolenou podporu.



„Musíme jednat rychle a koordinovaně. Pravidla o státní pomoci poskytnou členským zemím nástroj pro rychlou a efektivní reakci,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Státy budou až do zmíněné výše moci podporovat firmy pomocí přímých grantů, daňových odkladů či úlev nebo jim pomáhat úvěrovými zárukami. Ve hře bude také poskytování půjček se zvýhodněnými úroky či další pomoc prostřednictvím bank.

Podpora boje proti COVID-19

Aby opatření začala platit, musí je schválit členské státy. „Chtěli bychom, aby tento nový dočasný rámec začal fungovat za několik dní,“ vyzvala země k rychlé konzultaci Vestagerová.



Komise rovněž přišla s výzvou pro malé, střední či začínající firmy, které mají nápady, jak pomoci s „léčbou, testováním, monitorováním či dalšími aspekty“ koronaviru. Podpora o celkovém objemu 164 milionů eur je k dispozici firmám, které se přihlásí nejpozději do středy.

„Rychlá podpora technologických start-upů je prvním krokem a já věřím, že díky ní se zafinancují projekty, které reálně pomůžou v boji s koronavirovou pandemií. Bez jednotného evropského trhu by byl dopad pandemie daleko drastičtější,“ komentoval výzvu místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.