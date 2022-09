Country Life zavírá tři ze svých pražských prodejen. Více se zaměří na e-shop

„Celé to začalo covidem. Například do prodejny v Jungmannově ulici chodili zejména lidé, kteří v okolí pracovali. To přestalo se zavedením práce z domova,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lubomíra Chlumská.

Prodejna v pražském Karlíně svůj provoz ukončila už na konci srpna, obchody na Břevnově a na Novém městě se uzavřou během září. Uzavírání dalších poboček Country Life neplánuje. Podle vyjádření mluvčí šlo o konec těch, které měly nejmenší zisky a také nízký potenciál ke zlepšení.

„Tento krok činíme s těžkým srdcem. První naši prodejnu jsme otevírali v Melantrichově ulici už v roce 1991. Od té doby do naší biorodiny přibyla řada dalších prodejen. Těší nás, že jsme jako první od roku 1991 učili československou populaci konzumovat biopotraviny,“ říká k uzavření poboček Otakar Jiránek, zakladatel a majitel Country Life.

Právě průkopnictví v oblasti biopotravin se prodejnám vymstilo. „V řetězcích je poslední dobou stále větší výběr zdravých a biopotravin. Sami jsme bojovali za to, aby se biopotraviny dostaly mezi co nejširší skupinu lidí. Jako průkopníci jsme na to tak trochu doplatili,“ doplnila mluvčí Chlumská.

Budeme investovat do online prodeje

„V naší více než třicetileté historii jsme ještě nikdy nebyli nuceni přistoupit k tak výrazným škrtům a zavírání. Přispěly k nim nejen zvyšující se náklady ve všech oblastech, ale také odliv zákazníků z prodejen s naším sortimentem a z centra města vůbec,“ vysvětluje Jiránek.

Country Life Country Life je česká rodinná firma, která byla založená už v roce 1991. V Nenačovicích u Berouna provozuje ekofarmu a biopekárnu. V Praze má několik vlastních prodejen i restaurací.

K problémům přispěla i drahá doprava. „Snižovaly se nám marže, protože se výrazně zvýšila cena zejména kontejnerové dopravy,“ uvádí Chlumská s tím, že také drahé energie byly jedním z přitěžujících faktorů.

Peníze, které společnost ušetří za uzavřené prodejny, má v plánu využít na rozvoj e-shopu, který vedle Česka funguje i na Slovensku. „Lidé se naučili nakupovat online, do prodejny už proto nepotřebují chodit tak často. E-shop nám zejména v době covidu velmi rostl,“ zmiňuje mluvčí další faktor, který přispěl k uzavření prodejen.

Prodejny zavřely i další řetězce

Country Life není zdaleka jediným prodejcem, který se v poslední době potýkal s nutností uzavírat prodejny. V červenci český trh zcela opustil německý řetězec zaměřený na rybí pokrmy Nordsee. Jeho provozovatel, společnost Master Mariner, dostal výpověď z nájmu v pražských obchodních centrech Palladium a Nový Smíchov.

Důvodem byla neschopnost firmy platit své závazky. Firma totiž také utrpěla pandemickými uzávěrami, návštěvnost bister se na předpandemickou úroveň nedokázala vrátit ani letos.

Z velkých potravinových řetězců Česko opustil také britský řetězec Iceland. V červnu Městský soud v Praze potvrdil úpadek společnosti ICL Czech, která v tuzemsku provozovala obchody tohoto řetězce. Společnost kromě potíží kvůli pandemii a odchodu Británie z EU, který způsobil nárůst nákladů na dopravu zboží a zpožďování dodávek, svůj úpadek zdůvodnila také rostoucími cenami energií.

Úplný konec málem potkal také kultovní bylinkářství v centru Prahy. Po oznámení konce prodeje se ale na sociálních sítích strhla vlna solidarity a k radosti stovky zákazníků se záhy našel zachránce v podobě nového majitele.