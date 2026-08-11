Firma navazuje na své zkušenosti ze Slovenska a Slovinska, kde realizovala řadu rezidenčních i administrativních projektů zaměřených na obnovu městských lokalit. Na rozdíl od tradičního developmentu se Corwin zaměřuje na výstavbu celých městských čtvrtí namísto jednotlivých budov. Na jejich podobě spolupracuje s renomovanými urbanisty Janem Gehlem a Davidem Simem, kteří patří mezi nejuznávanější odborníky na plánování městského prostoru. Svojí prací ovlivnili rozvoj více než 250 míst na celém světě, včetně Kodaně, New Yorku, Londýna nebo Melbourne.
Vedle bytů a kanceláří proto do svých projektů začleňují veřejná prostranství, občanskou vybavenost, zeleň i opatření podporující energetickou efektivitu. Výsledkem jsou taková místa pro život, která propojují architekturu, kvalitní veřejný prostor a ekologická řešení. Standardem jsou například zelené střechy přispívající k ochlazování městského prostředí, hospodaření s dešťovou vodou nebo energeticky úsporné technologie.
Po Bratislavě a Lublani přichází na řadu Praha
Corwin odstartoval svoje působení nejdříve v Bratislavě, kde již stihl realizovat hned osm projektů – šest rezidenčních a dva administrativní. Mezi nejvýznamnější patří kancelářská budova Einpark Offices, první objekt ve střední Evropě s kombinací certifikací LEED Platinum a LEED Zero Carbon.
Ve slovinské Lublani je pak developer známý díky tamnímu největšímu rezidenčnímu projektu Kvartet nebo právě dokončovanému kancelářskému komplexu Vilharia, který patří k největším a zároveň nejudržitelnějším administrativním projektům v zemi. Díky tomu se také pyšní nejvyšším stupněm certifikace, což oceňují rovněž budoucí nájemci – již nyní, tedy před oficiálním otevřením, obsazenost budovy překračuje 80 procent. Expanze do České republiky byla podle společnosti logickým krokem.
„Je přirozené, že dalším místem pro naši expanzi je právě Praha. Představuje místo bez jazykové bariéry, které se vyznačuje silnou lokální ekonomikou a prostředím, které dobře známe. Město by se pro nás do budoucnosti mělo stát jedním z klíčových trhů. Náš přístup je založený na tom, že si pečlivě vybíráme dodavatele. Hledáme vždy nejlepší možná řešení za rozumné peníze,“ říká Jakub Dobrý, ředitel Corwin CZ.
Dvory Vysočany: nová čtvrť na brownfieldu
Prvním českým projektem společnosti jsou Dvory Vysočany, které vznikají na území bývalého průmyslového areálu. Vedle Gehl Architects a Davida Sima na něm developer spolupracuje také s českým architektonickým studiem OVA pod vedením architekta Štěpána Valoucha. Projekt navazuje na tradiční pražské blokové uspořádání se zelenými vnitrobloky, zároveň ale přináší současný pohled na městské bydlení. Vedle bytových domů tu vzniknou veřejná prostranství, náměstí i revitalizovaná historická budova odkazující na původní areál pražíren, která se stane přirozeným centrem celé čtvrti.
„Když mluvíme o kompletních čtvrtích, znamená to, že většinu toho, co potřebuji k běžnému životu, mám v dosahu třeba patnácti minut. Náš život se totiž neodehrává jen v centru nebo na promenádě. Většinu času trávíme tam, kde bydlíme. Právě vnitrobloky dokážou vytvořit zvukovou i pocitovou bariéru a zároveň specifické mikroklima,“ vysvětluje Maria Gal Tkáčová ze studia Gehl Architects.
Dvory Vysočany zahrnou osm domů s rezidenční funkcí a občanskou vybaveností. Většina z nich má certifikaci energetické náročnosti PENB. Každý z nich bude mít vlastní architektonický výraz, materiálové řešení i barevnost. V nabídce jsou jak menší byty o dispozicích 1+kk, tak prostorné 4+kk doplněné navíc i o lofty. Projekt dává zájemcům na výběr přibližně osmdesát různých dispozičních řešení, což výrazně převyšuje běžný standard rezidenčních projektů. Zájemci si mohou pořídit terasové byty i jednotky se soukromými předzahrádkami. Součástí nové čtvrti bude také kvalitní dopravní dostupnost prostřednictvím městské hromadné dopravy i železnice. Časem zde bude i napojení na novou páteřní cyklostezku.
Brownfieldy jako příležitost
Podle Corwinu představuje obnova zanedbaných průmyslových areálů jednu z největších příležitostí současného developmentu. Přestože jsou podobné projekty technicky i administrativně náročnější, umožňují vracet nevyužívaná území o života města bez dalšího rozšiřování zástavby do okolní krajiny. „Výstavba na brownfieldech má svá úskalí, ale vrací zapomenutá území zpět lidem. To nás na tom baví,“ uzavírá Jakub Dobrý. S rostoucím důrazem na udržitelnost, kvalitu veřejného prostoru a efektivní využití městských pozemků se podobný přístup stává jedním z nejvýraznějších trendů evropského developmentu. Právě na něm chce Corwin postavit i své další působení na českém trhu.