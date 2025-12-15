„Důvodem pro vyloučení emise je neplnění povinností emitenta, zejména pak dlouhodobé prodlení s uveřejněním finančních výkazů za rok 2024,“ stojí v oficiálním prohlášení Burzy cenných papírů Praha.
Ještě před definitivním vyloučením z burzy bylo pozastaveno obchodování akcií Colosea.
Redakce iDNES.cz oslovila i skupinu Coloseum. Ta ale do vydání článku na otázky nereagovala.
|
Coloseum míří na burzu. Kapitál bude investovat do nových provozů
Coloseum provozuje řetězec pizzerií, Pivovar Národní či Občanskou plovárnu. Na burzu vstoupilo v roce 2022 s cílem získat peníze na další rozvoj podnikání. Firmě se ale příliš nedařilo a její akcie po vstupu ztratily velkou část hodnoty.
Bude na mzdy?
„Vyloučení z obchodování a nedodání finančních výsledků je signálem pro všechny zaměstnance a obchodní partnery, aby zásadně všechny platby i mzdy požadovali předem. Firma se totiž může velmi rychle dostat do insolvence a dodavatelé nebo zaměstnanci nedostanou nic nebo jenom velmi málo,“ varuje Robert A. Le Veneur, šéf poradenské společnosti Le Veneur Sàrl.
Radí tedy, aby zaměstnanci požadovali zálohu na mzdu. „Coloseum Holding sice publikoval v září v obchodním rejstříku některé finanční výsledky, ale jenom za mateřskou společnost, nikoli za celou skupinu. Nikdo tedy neví, zda-li některé společnosti skupiny nejsou již předlužené,“ varuje Le Veneur.
|
Vzestup a pád elektra Okay. Podnik nezvládl přechod na prodej přes internet
Podle Le Veneura společnost dlouhodobě čelí situaci, kdy čím více roste, tím více prodělává na každé koruně, kterou jí zákazník zaplatí. „Této situaci se říká Growing for broke, nebo-li růst ke krachu. V takovém případě je každá vydělaná koruna stále dražší, v případě Coloseum Holdings stále více ztrátová. Čím více toho firma prodá, tím se zvyšuje její ztráta.Všechna řešení jsou jenom nepříjemná. Firma má kumulovanou ztrátu ve výši 195 milionů korun a tato ztráta se jenom prohlubuje,“ shrnul.