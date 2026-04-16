Čokoládovna Figaro přesouvá výrobu do Česka, propustí i část zaměstnanců

Společnost uvedla, že rozhodnutí je výsledkem důkladné analýzy. Cílem je zabezpečit dlouhodobou udržitelnost, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit další růst firmy.
Zatím není jasné, kolik zaměstnanců bude propuštěno. Firma se bude snažit zaměstnancům v Trnavě nabídnout místa v jiných výrobních závodech.
Společnost Figaro je slovenská značka známá výrobou čokolády a cukrovinek; sídlem a historickým výrobním centrem je Trnava. Tradice sahá do konce 19. století, přibližně do roku 1896, kdy vznikla jako místní továrna na sladkosti.
Méně čokolády za více peněz. Velikonoční zajíčci letos vyjdou dráž než hovězí svíčková
Ve 20. století se Figaro zařadilo mezi nejznámější cukrovinkářské značky v bývalém Československu. Po roce 1989 byla firma zprivatizována a dnes je Figaro Trnava součástí irské společnosti Valeo Foods.
V jejím portfoliu jsou tabulkové čokolády, bonboniéry a pralinky, sezonní výrobky, například vánoční kolekce, i tradiční slovenské cukrovinky.