Čokoládovna Figaro přesouvá výrobu do Česka, propustí i část zaměstnanců

  7:51
Slovenský výrobce čokolády Figaro přesouvá svoji výrobu v závodě v Trnavě do závodu v Rohatci v České republice. Svůj krok odůvodňuje strategickým přehodnocením podnikatelských aktivit v regionu. Uvedl to server tvnoviny.sk. Přesun výroby nebude okamžitý a měl by trvat do konce letošního roku.

Čokoláda Figaro. (2. února 2011) | foto: Profimedia.cz

Společnost uvedla, že rozhodnutí je výsledkem důkladné analýzy. Cílem je zabezpečit dlouhodobou udržitelnost, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit další růst firmy.

Zatím není jasné, kolik zaměstnanců bude propuštěno. Firma se bude snažit zaměstnancům v Trnavě nabídnout místa v jiných výrobních závodech.

Společnost Figaro je slovenská značka známá výrobou čokolády a cukrovinek; sídlem a historickým výrobním centrem je Trnava. Tradice sahá do konce 19. století, přibližně do roku 1896, kdy vznikla jako místní továrna na sladkosti.

Méně čokolády za více peněz. Velikonoční zajíčci letos vyjdou dráž než hovězí svíčková

Ve 20. století se Figaro zařadilo mezi nejznámější cukrovinkářské značky v bývalém Československu. Po roce 1989 byla firma zprivatizována a dnes je Figaro Trnava součástí irské společnosti Valeo Foods.

V jejím portfoliu jsou tabulkové čokolády, bonboniéry a pralinky, sezonní výrobky, například vánoční kolekce, i tradiční slovenské cukrovinky.

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o pět procent, nad odhady

Ilustrační snímek burza

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o pět procent, čímž podle agentury Reuters překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali růst HDP na 4,8 procenta.

16. dubna 2026  4:03,  aktualizováno  6:04

Vypadli i důchodci a samoživitelky. Na podporu bydlení jsou všichni příliš bohatí

Premium
Jen v letošním roce se předpokládá, že provoz kontaktních míst, asistence...

Samoživitelky, starobní důchodci nebo lidé pracující za minimální mzdu. Ti všichni podle organizací zabývajících se začleňováním znevýhodněných lidí a opozičních poslanců vypadnou ze systému podpory...

16. dubna 2026

Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

Rozmazané linky a stíny jsou poměrně praktickou záležitostí.

Tempo růstu maloobchodních tržeb, které v únoru dosáhlo v porovnání s loňskem 4,1 procenta, momentálně živí hlavně zboží denní potřeby. U něj je meziroční růst sedmiprocentní, a to především díky...

16. dubna 2026

Ceny ropy opět rostou, Trump slíbil brzký konec války. USA však ohlásily další sankce

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Ceny ropy ve středu na světových trzích rostou poté, co americké síly začaly naplno blokovat íránské přístavy a vracet zpět plavidla, která z nich odplula. Američané lodě blokují i v opačném směru....

15. dubna 2026  20:05,  aktualizováno  22:23

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

15. dubna 2026

Jeep, Subaru nebo Mazda na jedno kliknutí. Amazon rozšiřuje svoji nabídku aut

Společnosti Amazon a Hyundai oznámily strategické partnerství při prodeji...

Je to zhruba rok a půl, co Amazon začal experimentálně prodávat automobily jihokorejské automobilky Hyundai. Sázka na nejistý projekt se ale brzy ukázala jako úspěšná. Internetový gigant od té doby...

15. dubna 2026

Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

Ilustrační snímek

Nejvyšší povolená cena nafty se proti středě ve čtvrtek sníží o 1,50 Kč, tedy na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr. To je o 51 haléřů levněji než předchozí den....

15. dubna 2026  15:05

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku...

Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...

15. dubna 2026  14:46

Domácnosti si přes zimu přitopily. S válkou se ale vrátila energetická nervozita

Tisková konference o budoucnosti české energetiky. Jiří Gavor, výkonný ředitel...

Závěr topné sezony znamená pro české domácnosti znovu zvýšenou nervozitu způsobenou cenovými skoky na energetické burze. Podle bilance energetiků však většinu podzimu a zimy tuzemští odběratelé...

15. dubna 2026  14:15

Válka o nikotin. Francie hrozí za sáčky vězením, Švédové kontrují bojkotem

nikotinové sáčky (ilustrační snímek)

Mezi Paříží a Stockholmem se rozhořel diplomatický a právní spor, který zasahuje I základy fungování Evropské unie. Francie od 1. dubna zavedla zákaz všech orálních nikotinových produktů, včetně...

15. dubna 2026  12:59

Potraviny, léky, auta... Základy evropské výroby se hroutí, je třeba rychlé řešení

Premium
Areál chemické společnosti BASF

Během první světové války potřebovalo Německo dovážet látky nezbytné k výrobě hnojiv a výbušnin, aby udrželo v chodu svou válečnou mašinerii. Tuto slabinu se Britové pokusili využít prostřednictvím...

15. dubna 2026  11:26

