Coca-Cola zavádí limitovanou edici litrových láhví. Skleněných a zálohovaných

Novinkou před koncem roku v portfoliu nápojářské společnosti je litrová Coca-Cola ve skleněné láhvi. Doposud byl tento nápoj ve skle dostupný pouze v objemu 0,2 a 0,33 litru, a to pouze pro segment Horeca.

Nově si budou moci zákazníci po omezenou dobu pořídit litrové balení ve skle v běžné prodejní síti. V Česku je novinka dostupná prostřednictví online supermarketu Rohlík. „Věříme, že naši spotřebitelé uvítají rozšíření portfolia vratných a opakovaně použitelných obalů a byť na časově omezenou možnost si dopřejí svůj oblíbený nápoj ze skleněné láhve,“ říká Michal Dyttert, ředitel komunikace a udržitelnosti společnosti Coca-Cola HBC pro ČR a SR.

Nová láhev má kovové víčko se šroubovatelným uzávěrem. Je vratná a zálohovaná za sedm korun, záloha se bude vztahovat i na přepravku, kdy na celou přepravku 12 kusů láhví bude záloha 100 korun, přepravku lze také rozdělit na dvě samostatné přepravky, v tomto případě bude záloha 50 korun.

V průběhu první poloviny letošního roku již společnost Coca-Cola zavedla neodnímatelné uzávěry v rámci celého svého portfolia nápojů v Česku a na Slovensku. V loňském roce pak uvedla na trh tzv. Keelclip, držák na plechovky z kartonového papíru, který nahradil klasickou smršťovací folii.

Jde o dílčí kroky v environmentální strategii společnosti Coca-Cola „World Without Waste“. „Do roku 2025 plánuje v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PET ve svých láhvích až na 50 procent. Do roku 2030 chce společnost vytřídit a zrecyklovat stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. Do roku 2040 plánuje mít Coca-Cola uhlíkově neutrální podnikání v celém svém hodnotovém řetězci,“ uvedl Dyttert.

Nápojoví giganti nezaostávají

Téměř totožný projekt spustil v září 2021 nápojářský gigant Mattoni a v dubnu 2022 se k němu přidala také společnost Kofola.

Mattoni v roce 2021 představila svůj zálohový systém Mattonky ve skle. Vratná skleněná láhev o objemu 1 litr je zálohovaná pěti korunami a jsou dostupné ve všech variantách. Součástí je také modulární přepravka. Záloha na polovinu přepravky činí 50 a na celou 100 korun. K dostání je v Lidlu, Globusu i v nabídce Rohlik.cz

Nápojářská společnosti Kofola svůj zálohový systém nazvala Cirkulka, do jehož vývoje investovala třicet milionů korun. Nápoje Kofola, Vinea a Rajec jsou od roku 2022 dostupné ve vratných litrových láhvích na vybraných prodejnách Tesco, v řetězci Albert a v nabídce Rohlik.cz. Záloha na obal činí osm korun. Součástí je tak jako u Mattoni a Coca-Coly modulární zálohová přepravka v hodnotě 50 a 100 korun.

„Cirkulka nejenže odráží naše udržitelné přemýšlení o obalech, ale vychází vstříc i poptávce spotřebitelů. Opakovaně použitelné sklo šetří přírodní zdroje a inovativní přepravka je vyrobena z recyklovaného plastu,“ uvedl v minulosti Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko.