Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Coca-Cola se do Penny zatím nevrátí. Řetězec s dohodou nepočítá

Veronika Bělohlávková
  14:27

Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Z regálů prodejen Penny Market od srpna zmizely nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec nyní uvedl, že s brzkým návratem značky nepočítá. Důvodem je podle něj celkové vyhodnocení spolupráce s dodavatelem.

„Sortiment společnosti Coca-Cola je v Penny dlouhodobě nedostupný. Situace se týká celé sítě prodejen Penny v České republice. V jednotlivých prodejnách se dostupnost mohla lišit podle průběhu doprodeje skladových zásob,“ sdělil iDNES.cz vedoucí oddělení nákupu Penny Petr Chvojka.

Podle něj rozhodnutí vychází z celkového posouzení spolupráce s dodavatelem. „Při sestavování sortimentu hodnotíme vedle kvality výrobků také cenové a obchodní podmínky, spolehlivost dodávek a schopnost partnerů dlouhodobě dostát sjednaným závazkům. Pokud spolupráce naše požadavky nenaplňuje, hledáme pro zákazníky jiné řešení,“ uvedl.

Z Penny zmizela Coca-Cola. Řetězec se neshodl s dodavatelem

Řetězec místo toho nabízí kolové a další nealkoholické nápoje jiných značek i privátní značku Naše česká kola Tanja. „Nabídka je stabilizovaná a naše prodejní výsledky potvrzují, že funguje,“ řekl Chvojka.

Na sociálních sítích se občas objeví diskuze ohledně chybějícího nápoje, a řetězec Penny tyto ojedinělé komentáře zákazníků, kterým Coca-Cola v nabídce chybí zaznamenává. „Nejde však o převažující reakci. Naše prodejní výsledky naopak ukazují, že řada zákazníků současnou nabídku akceptuje,“ dodal s tím, že s brzkým uzavřením dohody o návratu Coca-Coly proto nepočítá a její návrat se momentálně neplánuje.

Redakce iDNES.cz oslovila také zástupce Coca-Coly, ti však na dotazy nechtěli odpovídat.

Riziko na straně Coca-Coly

Podle podnikatele a partnera reklamní agentury Contexto Tomáše Vacka spor Penny zásadně nepoškodí. Řetězec má podle něj jasně vymezenou nabídku a zákazníky, pro něž je důležitá především cena.

„Lidé běžně nakupují ve více řetězcích, takže pokud budou chtít originální Coca-Colu, jednoduše si ji koupí jinde, aniž by kvůli tomu přestali chodit do Penny,“ míní Vacek. Větší riziko vidí na straně výrobce nápojů.

Penny patří do silné mezinárodní skupiny REWE, která v Česku vlastní také Billu. „Pokud by se podobné spory rozšířily napříč obchodními skupinami, mohl by to být pro Coca-Colu podstatně větší problém než výpadek jednoho řetězce,“ uvedl Vacek.

Nedolitek Coca-Coly za korunu, lahev jako úplatek. Před 55 lety začala výroba u Brna

Mlčení Coca-Coly však považuje za rozumný postup. „Jde primárně o obchodní vyjednávání, ve kterém veřejná mediální přestřelka pravděpodobně nikomu nepomůže,“ řekl. Podle něj však firma musí hlídat, aby se z izolovaného sporu nestal širší problém ve vztazích s obchodními řetězci. Podobné cenové spory Coca-Cola podle Vacka řeší také v Německu.

Také zakladatel a ředitel digitální agentury myTimi Jan Skovajsa míní, že pro většinu zákazníků diskontních řetězců rozhoduje hlavně cena, dostupnost a celková nabídka, nikoli jedna konkrétní značka.

„Coca-Cola má ale mimořádně silnou zákaznickou loajalitu, takže Penny může přijít o část nákupů zákazníků, kteří ji nejsou ochotni nahradit privátní značkou,“ uvedl Skovajsa. Pokud se ale její absence neprojeví na návštěvnosti a tržbách, může podle něj Penny ze sporu dlouhodobě vyjít silnější. Ukáže totiž, že není na velkých dodavatelích závislé.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Coca-Cola se do Penny zatím nevrátí. Řetězec s dohodou nepočítá

ilustrační snímek

Z regálů prodejen Penny Market od srpna zmizely nealkoholické nápoje Coca-Cola. Řetězec nyní uvedl, že s brzkým návratem značky nepočítá. Důvodem je podle něj celkové vyhodnocení spolupráce s...

26. října 2026  14:27

OBRAZEM: Náplavka, most i bývalý pivovar. Nejlepší projekty v Česku

O Cenu Inženýrské komory 2025 se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři...

O Cenu Inženýrské komory se letos ucházelo 67 dokončených staveb a tři plánované projekty. Redakce iDNES.cz přináší fotky dvanácti vítězů, které z 32 finalistů vybrala odborná porota. Ta nehodnotila...

26. října 2026  13:52

„AI je efektivnější“. Nizozemci hodlají propustit až 25 tisíc státních zaměstnanců

ilustrační snímek

Nizozemská vláda ve snaze šetřit a zvyšovat efektivitu s využitím umělé inteligence (AI) hodlá zrušit asi 25 tisíc pracovních míst ve státní správě. Cílem je postupně dosáhnout ročních úspor až 3,5...

26. října 2026  13:05

Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou

Premium
Prodavačka hovoří se zákaznicí ve firemní prodejně Florasis v Šanghaji (23....

Čínské kosmetické společnosti se po úspěchu na domácím trhu stále více zaměřují na zahraničí. Své výrobky sice už prodávají v Japonsku, Singapuru nebo Velké Británii, nyní ale chtějí výrazněji...

26. října 2026  12:33

Výhra, nebo prokletí? Jak vzácný pepř ničí lesy na Madagaskaru

Kvůli vzácnému pepři voatsiperifery lidé ničí madagaskarské lesy. Od roku 1990...

Kuchaři si ho cení pro specifickou chuť, Madagaskar ale postupně ničí. Vzácný divoce rostoucí pepř voatsiperifery se stal jedním nejvyhledávanějších koření světa. Kvůli jeho sběru ale lidé pomalu...

26. října 2026  10:34

Humanoidní robot předvedl ve studiu tanec, rovnováhu i smysl pro humor

Vysíláme
Hosty iDNES LOUNGE na téma humanoidní roboti jsou Tomáš Jochman, výzkumník,...

Tančí, udrží rovnováhu a mohou s vámi vést rozhovor. K univerzálnímu pomocníkovi však humanoidním robotům ještě hodně chybí. Vojtěch Hrazdil z Alzy a výzkumník Tomáš Jochman z ČVUT v debatě iDNES...

26. října 2026

Šéf Audi čelí kritice za vystoupení s Trumpem. Ostudné, zní z Volkswagenu

Šéf divize Audi Gernot Döllner se koncem října 2026 zúčastnil předvolebního...

Předsedkyně vlivné závodní rady německého automobilového koncernu Volkswagen Daniela Cavallová ostře kritizovala šéfa divize Audi Gernota Döllnera za účast na předvolební akci amerického prezidenta...

26. října 2026  9:51

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

26. října 2026  6:53

KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?

Stožáry velmi vysokého napětí odvádějí elektřinu z Dukovan do celé republiky....

Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.

vydáno 26. října 2026

Rodiny dají za splátky bydlení už třetinu rozpočtu, dvakrát tolik co před deseti lety

Premium
ilustrační snímek

Splátka vlastního bydlení spolkne českým rodinám dvakrát větší díl jejich výplat než před deseti lety. Ačkoli nominální mzdy rostly, na skokové zdražení nemovitostí a dražší úvěry to nestačilo....

26. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dřevostavby dražší než beton. Investoři tlačí na osekání pravidel

Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích

Prakticky bezemisní materiál, kterého jsou plné lesy. Česko dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu dřevostaveb na obytných i komerčních budovách. Propagaci dřeva má nově například podporovat fond, který...

26. října 2026

V EU roste napětí kvůli revizi tabákové směrnice. Česko chce mírnou regulaci

ilustrační snímek

V Evropské unii se vyostřuje diskuse o budoucí podobě regulace tabákových a nikotinových výrobků. Členské země se v pohledu na připravovanou revizi směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a směrnice o...

25. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.