„Sortiment společnosti Coca-Cola je v Penny dlouhodobě nedostupný. Situace se týká celé sítě prodejen Penny v České republice. V jednotlivých prodejnách se dostupnost mohla lišit podle průběhu doprodeje skladových zásob,“ sdělil iDNES.cz vedoucí oddělení nákupu Penny Petr Chvojka.
Podle něj rozhodnutí vychází z celkového posouzení spolupráce s dodavatelem. „Při sestavování sortimentu hodnotíme vedle kvality výrobků také cenové a obchodní podmínky, spolehlivost dodávek a schopnost partnerů dlouhodobě dostát sjednaným závazkům. Pokud spolupráce naše požadavky nenaplňuje, hledáme pro zákazníky jiné řešení,“ uvedl.
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Řetězec místo toho nabízí kolové a další nealkoholické nápoje jiných značek i privátní značku Naše česká kola Tanja. „Nabídka je stabilizovaná a naše prodejní výsledky potvrzují, že funguje,“ řekl Chvojka.
Na sociálních sítích se občas objeví diskuze ohledně chybějícího nápoje, a řetězec Penny tyto ojedinělé komentáře zákazníků, kterým Coca-Cola v nabídce chybí zaznamenává. „Nejde však o převažující reakci. Naše prodejní výsledky naopak ukazují, že řada zákazníků současnou nabídku akceptuje,“ dodal s tím, že s brzkým uzavřením dohody o návratu Coca-Coly proto nepočítá a její návrat se momentálně neplánuje.
Redakce iDNES.cz oslovila také zástupce Coca-Coly, ti však na dotazy nechtěli odpovídat.
Riziko na straně Coca-Coly
Podle podnikatele a partnera reklamní agentury Contexto Tomáše Vacka spor Penny zásadně nepoškodí. Řetězec má podle něj jasně vymezenou nabídku a zákazníky, pro něž je důležitá především cena.
„Lidé běžně nakupují ve více řetězcích, takže pokud budou chtít originální Coca-Colu, jednoduše si ji koupí jinde, aniž by kvůli tomu přestali chodit do Penny,“ míní Vacek. Větší riziko vidí na straně výrobce nápojů.
Penny patří do silné mezinárodní skupiny REWE, která v Česku vlastní také Billu. „Pokud by se podobné spory rozšířily napříč obchodními skupinami, mohl by to být pro Coca-Colu podstatně větší problém než výpadek jednoho řetězce,“ uvedl Vacek.
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Mlčení Coca-Coly však považuje za rozumný postup. „Jde primárně o obchodní vyjednávání, ve kterém veřejná mediální přestřelka pravděpodobně nikomu nepomůže,“ řekl. Podle něj však firma musí hlídat, aby se z izolovaného sporu nestal širší problém ve vztazích s obchodními řetězci. Podobné cenové spory Coca-Cola podle Vacka řeší také v Německu.
Také zakladatel a ředitel digitální agentury myTimi Jan Skovajsa míní, že pro většinu zákazníků diskontních řetězců rozhoduje hlavně cena, dostupnost a celková nabídka, nikoli jedna konkrétní značka.
„Coca-Cola má ale mimořádně silnou zákaznickou loajalitu, takže Penny může přijít o část nákupů zákazníků, kteří ji nejsou ochotni nahradit privátní značkou,“ uvedl Skovajsa. Pokud se ale její absence neprojeví na návštěvnosti a tržbách, může podle něj Penny ze sporu dlouhodobě vyjít silnější. Ukáže totiž, že není na velkých dodavatelích závislé.