Průměrný plat roste, ale ten váš ne? Protože jste nezměnili místo, říká analytik

Platy v ekonomice sice rostou, rostou i reálně, tedy ale rychleji než inflace – ale stále jsme na úrovni reálných mezd z roku 2018. A jsme stále pod úrovní průměrných mezd například v Řecku, přestože ekonomicky jsme tuto zemi už předehnali.

„Co se týče toho, že jsme v souvislosti s covidem a následnou inflační vlnou ztratili šest let, jednak to není fatální, a také, teď budeme ten propad dohánět velmi rychle,“ řekl Petr Bartoň z platformy Datarun. Už se totiž podle něho vracíme do stavu posledních let před covidem, kdy reálné mzdy rostly rychleji než ekonomika.

Kdy je správný čas dojít za šéfem s žádostí o zvýšení platu? „Největší šanci na přidání máme, když dáme pádný argument. Velkým byla samozřejmě inflace, kterou jsme si tady v nedávné době prošli – ale z tohoto pohledu je nejlepší čas pro zvýšení mzdy už pryč. Ale ještě pádnějším argumentem je, pokud máme nabídku vyššího platu od konkurence a dáme šéfovi možnosti ji dorovnat,“ uvedl Petr Bartoň.

„Kdykoliv vyjdeme ze studia, kde jsme hovořili o číslech nárůstu průměrných mezd v ekonomice, sesype se na nás půlka národa s výčitkou Kde je to zvýšení, mně už nepřidali tři roky? Ale to je velká mýlka: naprostá většina těch nárůstů, které statistici reportují, nejde na vrub toho, že by stávajícím zaměstnancům odpovídající procenta přidal jejich stávající zaměstnavatel,“ vysvětlil Bartoň. Celkový růst podle něj táhnou ti, kdo odejdou na lépe placené místo.

„Kdyby všichni zůstali na svých stávajících místech a dožadovali se zvýšení peněz, statisticky by k nějakému zvýšení průměrné mzdy došlo, ale rozhodně by to nebylo tak významné,“ upřesnil Bartoň.

Mají však malé a střední podniky zdroje na výrazný nárůst platů? „My jsme už na platech přidávali. Jednak proto, že skutečně byla inflace a zaměstnanci opravdu zvýšení mezd potřebovali – a také, upřímně, lidí je málo a je to dobře známo, takže vyjednávací pozice zaměstnanců je velmi dobrá,“ uvedl Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků.

A jde lidem opravdu hlavně o platy? „Již dlouho pozorujeme, že roste význam jiných benefitů ze strany zaměstnavatele a hlavně jiných faktorů, jako je smysl práce a vztahy na pracovišti. Ale dá se říci, že mzdy stále zůstávají pro zaměstnance klíčové – jenom už ne s takovým náskokem, jako to bylo kdysi, uvedl Jaroš.

V pořadu Co na to vaše peněženka se oba hosté vyjádřili také k odsávání pracovních sil ze soukromého sektoru do státní zprávy, k administrativním překážkám pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, k problému nízké přidané hodnoty českých podniků nebo k odhadu růstu české ekonomiky.