ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, čeká zrychlení inflace

Guvernér centrální banky Aleš Michl na následné tiskové konferenci oznámil, že pro zvýšení sazeb hlasovali čtyři členové bankovní rady, tři byli pro ponechání na dosavadní výši.
„Debata byla o tom, zda stačí dosavadní úroveň, nebo je třeba politiku mírně zpřísnit. Bylo to jen o ladění přísnosti. Nezačíná nový cyklus růstu sazeb,“ dodal guvernér s tím, že další krok bude ČNB pečlivě zvažovat a vyhodnocovat.
„Rozhodnutí přispěje k ukotvení inflačních očekávání a omezí přenos nákladového šoku do inflace. To je ten hlavní důvod zvýšení sazeb, aby inflace zůstala dlouhodobě stabilizovaná poblíž dvouprocentního cíle,“ konstatoval Michl.
Podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera reagovala centrální banka na sílící inflační tlaky z domácí ekonomiky i zahraničí. „K rostoucím cenovým tlakům z domácí ekonomiky se přidávají proinflační rizika plynoucí z vnějšího prostředí. Ta jsou spojena hlavně s výrazně vyššími cenami ropy, elektřiny a plynu na světových trzích v důsledku pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. S jeho prodlužující se délkou navíc roste pravděpodobnost přenosu do ostatních cen v ekonomice,“ řekl Gürtler.
„Rozhodnutí zvýšit sazby nebylo překvapivé, protože s ním finanční trhy už nějaký čas počítaly,“ dodal hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že o dalším postupu ČNB podle něj rozhodne především lednová inflace. Do ní se už promítnou nové ceníky energií a zřejmě i vyšší ceny potravin, jejichž zlevňování se chýlí ke konci. I proto ekonomové pro příští rok čekají, že inflace překročí tři procenta.
Na tom, zda je už růst sazeb u konce, shoda nepanuje. Ekonomové Komerční banky zatím předpokládají, že čtyřprocentní sazba by mohla vydržet po zbytek letoška i celý příští rok.
„S ohledem na námi očekávaný vývoj inflace, která by podle naší prognózy měla po letošních 2,1 procenta v příštím roce vzrůst v průměru na tři procenta, by tato úroveň měla být dostatečná pro tlumení cenových tlaků,“ míní Gürtler, který prostor pro možný návrat sazeb na nižší úrovně vidí až v roce 2028.
Trh však podle analytiků v ročním horizontu stále očekává další zvýšení sazeb, přičemž donedávna počítal s nárůstem až na téměř pět procent. „Tlaky z vyšších cen energií, pohonných hmot a potravin přetrvávají, proto zvýšení sazeb ČNB na některém z dalších zasedání pro tuto chvíli vyloučit nelze,“ připouští Gürtler.
I proto, že trhy s růstem sazeb počítaly, zůstává koruna i po oznámení ČNB klidná v okolí 24,20 za euro. „Vyšší sazby koruně obecně pomáhají, protože zvětšují úrokový rozdíl vůči eurozóně a dělají korunová aktiva atraktivnějšími. Pro kurz ale bude v příštích týdnech důležitější vývoj na Blízkém východě. Česko energie dováží, takže každý další skok ceny ropy znamená vyšší poptávku po dolarech a eurech a zpravidla i slabší korunu,“ vysvětluje Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a šéf platební společnosti EasyChange.
Pro střadatele ani zájemce o úvěr nebude mít čtvrteční rozhodnutí podle generálního ředitele společnosti Fingood Ondřeje Kozla velký přímý dopad. „Úroky na spořicích účtech na zvyšování sazeb ČNB reagují jen málo, a domácnosti proto hledají jiné cesty, jak úspory zhodnotit. Hypotéky se zase řídí hlavně dlouhodobými sazbami, které rostou celosvětově a doma je tlačí nahoru i schodek rozpočtu. Průměrná sazba hypoték je teď kolem 5,8 procenta a do konce roku zlevnění nečekám,“ uvedl.