„Nová bankovka naváže na tradici vydávání oběžných bankovek s přítiskem v letech 2019 (výročí 100 let československé koruny) a 2023 (výročí 30 let ČNB a české měny),“ uvedla ČNB v tiskové zprávě.
Součástí přítisku je logo ke 100. výročí NBČ, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera. Na přítisku se také objeví portrét prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód vedoucí na tematické stránky ČNB. Kromě toho na ní budou dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku.
„Ty jsou symbolickým mostem mezi minulostí a současností. Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl,“ uvedla ČNB.
Ve Spojených státech zakázáno
Na nezvyklé vyobrazení žijícího guvernéra coby představitele státu na bankovce si povšimla redakce portálu Seznam Zprávy. „Mimo monarchie se tohle nedělá,“ poznamenal pro web k vyobrazení někdejší guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Dotaz, proč banka k neobvyklému postupu sáhla, ponechal mluvčí Holas bez odpovědi. Redakce také poznamenala, že ve Spojených státech je vyobrazování žijících lidí přímo zakázáno.
Lidé si budou moci speciální pětitisícovky pořídit v příštím roce, přesný termín vydání centrální banka teprve oznámí. Bankovky budou k dostání na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě pět tisíc korun.