Centrální bankéři dál snižují úroky. Podporují ekonomiku, zlevňují půjčky

Ekonomové další snížení úrokových sazeb čekali. Přikláněli se ale spíše k variantě pomalejšího poklesu o čtvrt procentního bodu, zejména kvůli probíhajícímu oživení spotřeby domácností. Vítěznou variantu snížení o půl procentního bodu podpořily poměrně optimistické výsledky inflace i silnější koruna, než ČNB čekala ve své prognóze. Silná koruna totiž pomáhá tlumit inflaci tím, že zlevňuje dovoz.

Koruna na zveřejnění zareagovala vůči euru silným oslabením, když bezprostředně po vyhlášení sazeb vystoupala nad úroveň 25 korun za euro. Několik minut po zveřejnění část ztrát smazala a pohybuje se kolem 24,97 koruny za euro.

Šéf platební společnosti EasyChange Matěj Novák čeká, že se koruna nakonec dostane k hodnotám 25,20 za euro. „Vrátíme se o měsíc zpět, kdy na začátku května byla koruna vůči euru na podobných hladinách,“ shrnuje.

V souvislosti s inflací pak řada ekonomů upozorňuje, že by ČNB raději neměla usínat na vavřínech. Meziroční hodnota inflace sice je od začátku roku mezi dvěma a třemi procenty, v některých sektorech ale zkrocená není. Daleko nad cílovou dvojkou zůstává například ve službách. „Zřejmě zvítězil názor, že i při takto razantním snížení sazeb zůstane měnová politika dostatečně restriktivní, a to i ve světle přetrvávající vysoké inflace ve službách a rychleji rostoucích mezd,“ upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek

Rozhodnutí centrální bankéřů okomentuje guvernér ČNB Aleš Michl v 15:45.

ČNB podle ekonomů brzy zvolní

„Tento krok byl zvolen, aby podpořil ekonomický růst. K tomuto kroku ČNB přistoupila i přes opakovaně vydávaná varování, že se blíží zpomalení snižování úrokových sazeb,“ komentuje Jaroslav Ton, makroekonom a spoluzakladatel nemovitostního investičního fondu Salutem.

„Z toho lze usoudit, že na srpnovém zasedání je velmi pravděpodobné zpomalení snižování úrokových sazeb na čtvrt procentního bodu,“ očekává Ton.

Zvolnění tempa snižování úroků předpokládají také analytici Raiffeisenbank. „Bankovní rada má prostor pro další snižování sazeb, ale dá se očekávat, že v průběhu roku zvolní tempo uvolňování měnové politiky a bude snižovat sazby o standardního čtvrt procentního bodu,“ míní tamní analytik Martin Kron.

Banky už reagují

Svým rozhodnutím ČNB dává bankám a úvěrovým společnostem více prostoru pro snížení ceny jejich úvěrů včetně hypoték. Průměrná úroková sazba hypotéky činí aktuálně podle Hypoindexu 5,51 procenta. Pod hranici šesti procent se průměrný úrok dostal v lednu. ČNB začala sazby snižovat v prosinci 2023.

„Pokles úrokových sazeb může rozšířit okruh lidí, kteří dosáhnou na hypotéční financování. Počet zájemců o vlastní bydlení a tím i poptávka po produktech tak možná mírně vzroste. Poslední čísla inflace však ale nabádají spíše k opatrnosti, meziměsíční vývoj naznačuje, že problém nadměrného množství peněz v ekonomice ještě není vyřešen. Přílišné snížení sazeb by v tomto směru mohlo případně i přilít olej do ohně,“ varuje zakladatel realitní skupiny Redstone Richard Morávek.

Také podle Radomíra Jáče, ekonoma Generali Investments bude snižování úroků impulsem pro vyšší čerpání úvěrů a pro oživení domácí poptávky v české ekonomice. „Vždy je ale potřeba mít na paměti, že změna úroků centrální banky se v ekonomice naplno projeví se zpožděním několika kalendářních čtvrtletí, standardně se hovoří o čtyřech až šesti kalendářních čtvrtletích,“ vysvětluje. Snižování úroků, k němuž přistoupila od počátku letošního roku, se tak v české ekonomice zcela projeví až v prvním čtvrtletí příštího roku.

Rozhodnutí ČNB má vliv i na spoření. Řada bank už totiž v posledních týdnech v reakci na sérii snižování sazeb ze strany centrální banky snížila základní sazby spořicích produktů či upravila podmínky pro jejich poskytnutí. Nejvyšší sazba na spořicím účtu tak klesla již pod šest procent.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu lze nadále získat u Trinity bank, která nabízí úrok 5,58 procenta do vkladu 250 tisíc korun. Nabídka platí pro nové klienty. Úrok 5,03 procenta poskytuje nedávno spuštěná Partners banka. Banka nestanovuje limit na maximální úročenou částku, je však nutné zaplatit každý měsíc pětkrát kartou, jinak banka po třech měsících sazbu sníží na 2,5 procenta.

Například u České spořitelny lze získat sazbu pět procent, ale jen do 200 tisíc korun. Zároveň je ale nutné mít Plus účet, internetové bankovnictví George a investovat nebo přispívat na penzijní spoření minimálně dva tisíce měsíčně. ČSOB nabízí úročení pět procent pro vklady do čtvrt milionu korun. Je však nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a nejméně jednou za tři měsíce aktivovat ČSOB Smart. Úročení platí do 30. června 2024.