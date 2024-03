ČNB pokračuje ve snižování sazeb. Základní úrok upravila na 5,75 procenta

S uvolňováním měnové politiky začala česká centrální banka loni v prosinci, kdy základní úroková sazba klesla o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Byla to první změna od června 2022. V únoru sazby stáhla stejně jako nyní o půl procentního bodu.

„Pro snížení nyní hlasovalo pět členů rady, dva členové chtěli vyšší snížení, a to o 0,75 bodu,“ uvedl Aleš Michl, guvernér České národní banky na tiskové konferenci po oznámení rozhodnutí o výši sazeb.

Prostor pro nižší sazby otevírá především zkrocená inflace. Její meziroční míra už letos v lednu klesla do okolí dvou procent, aby v únoru činila rovná dvě procenta, na něž centrální bankéři cílí. „V zemi byla obnovená cenová stabilita, ale vidíme proinflační rizika. Proto bankovní rada považuje za nezbytné vytrvat v přísné měnové politice a sazby snižovat opatrně,“ vysvětlil Michl s tím, že případné další snížení vyhodnotí podle ekonomické situace.

„Pokud se inflace, zejména její jádrová složka, nebude vyvíjet v souladu s predikcí, tak můžeme snižování kdykoli zastavit. Boj s inflací nekončí,“ zdůraznil Michl.

Podle bankovní rady je proinflačním rizikem pomalejší odeznívání zvýšených inflačních očekávání, což by mohlo tlačit mzdy výš. Další riziko je další zdražování služeb. Rizikem je i kurz koruny, který by mohl zdražit dovoz. Na delším horizontu může být hrozbou i větší množství peněz v ekonomice kvůli dostupnějším úvěrům.

„Ukazatele z ekonomiky naznačují růst ekonomiky. Oživení poptávky potvrzují i čísla v maloobchodě. Napětí na trhu práce se snižuje, ale nezaměstnanost je stále nízká. Růst mezd činil 6,3 procenta. K mzdově-inflační spirále nedochází,“ dodal guvernér.

„Trh i analytici po nižších inflačních číslech prvních dvou měsíců roku čekali, že by ČNB mohla tempo snižování sazeb zrychlit, po komentářích představitelů ČNB v minulém týdnu však očekávání přehodnotili a dnešní pokles sazeb o půl procentního bodu byl očekáván,“ komentuje Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Levnější hypotéky

Snížení úroků je impulsem pro pomalou ekonomiku, která podle statistického úřadu za celý loňský rok klesla o 0,4 procenta. Pro letošek pak ekonomové předpovídají jen nízký růst.

Nižší sazby by ekonomice měly v tomto ohledu pomoct, protože zlevní úvěry. Banky zároveň budou reagovat nižším úročení vkladů na spořicích a termínovaných účtech, takže spořit už pro lidi nebude tak výhodné. Kombinace obojího by tak mohla přimět domácnosti více utrácet. Právě jejich omezení spotřeby je podle statistiků hlavní faktor, který výkon tuzemského hospodářství táhl dolů.

Aktuální průměrná úroková sazba u hypotečního úvěru činí podle Hypoindexu 5,62 procenta. Ještě v minulém roce byla i nad šestkou.

„Na ekonomiku jako celek se změny začnou výrazněji projevovat nejdříve ke konci letošního roku.Trh nemovitostí, ale reaguje téměř okamžitě, protože je ovlivněn hypotečními úvěry, jejichž úrokové sazby v únoru výrazně klesly. Podobný pokles lze očekávat i v nejbližší době,“ říká pro iDNES.cz Jaroslav Ton, makroekonom a spoluzakladatel nemovitostního investičního fondu Salutem.

„Toto snižování úrokových sazeb určitě více prospěje nemovitostem v regionech než v krajských městech. Hlavně díky nižším hypotékám, velikost jejich splátek bude totiž ovlivněna daleko více. Díky růstu zájmu o hypotéky by mohly ceny nemovitostí začít růst již v letošním roce,“ upozorňuje dále Ton.

Trh se shoduje na tom, že zhruba do roka by mohly úrokové sazby hypotečních úvěrů klesnout až do okolí čtyř procent. To bude zároveň na dlouhou dobu zřejmě vůbec nejlepší nabídka. Extrémně nízké úroky kolem dvou procent, na něž byli Češi dříve zvyklí, už jsou minulostí.

Spolu se snižujícími se sazbami ze strany centrální banky, klesají i úroky na spořicích a termínovaných účtech u komerčních bank. Aktuálně banky snižují úroky pozvolna, nebo se na krok teprve chystají. Například ČSOB bude svým klientům vklady úročit pěti procenty až do 5. dubna. Na trhu ale panuje shoda, že úroky se letos budou snižovat a mohly by se dostat až pod tři procenta.

Výše sazeb má vliv i na kurz koruny. „Díky signálům, které vyslala minulý týden Evropská centrální banka, že je připravena sazby zažít snižovat, dostala Koruna impuls a za minulý týden vůči euru posílila bezmála o 30 haléřů, tím se dostala na dostřel k 25 Kč za euro. S tím je však po dnešním zasedání konec a již můžeme od včerejšího dne sledovat obrat v trendu, který zohledňuje aktuální snížení sazeb na straně ČNB,“ vysvětluje Matěj Novák, zakladatel a šéf platební společnosti EasyChange a člen představenstva České fintech asociace. Koruna podle něj poroste k 25,50 za euro a tam se opět ustálí.