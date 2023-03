Základní úroková sazba setrvá na sedmi procentech, nejvýš od roku 1999

„Inflační data jsou momentálně v souladu s poslední prognózou centrální banky a nezavdávají tudíž důvod ke změně jejího postoje. Česká koruna navzdory nedávným turbulencím zůstává relativně silná a pomáhá inflaci dále tlumit,“ zdůvodnil stabilitu sazeb hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová minulý týden pro agenturu Bloomberg uvedla, že odmítá jakoukoli debatu o snižování sazeb, dokud nebude inflace pod deseti procenty. V únoru činila 16,7 procenta, prognóza ČNB očekává její pokles do jednociferné oblasti ve druhé polovině roku. Zvýšení sazeb by Zamrazilová zvážila, pokud by viděla riziko vzniku mzdově-inflační spirály.

Česká národní banka @CNB_cz ⚖ Bankovní rada #ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni.

➡ Dvoutýdenní repo sazba = 7,00 %

➡ Diskontní sazba = 6,00 %

➡ Lombardní sazba = 8,00 %

Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. https://t.co/5btSyMTNNF oblíbit odpovědět

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

„Úrokový rozdíl mezi eurovými a korunovými úvěry zůstává nadále velmi vysoký. České firmy tak ve větší míře využívají úvěry poskytované v eurech nebo kvůli přísným podmínkám bank a vysokým úrokovým sazbám hledají alternativní možnosti financování,“ míní Vít Endler, spolumajitel crowdfundingové platformy Fingood.

Poprvé bankovní rada jednala s novými členy, kterými jsou bývalý šéf pojišťovny EGAP Jan Procházka a Jan Kubíček, který vedl Úřad Národní rozpočtové rady. V radě vystřídali Marka Moru a Oldřicha Dědka.

