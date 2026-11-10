ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

Tokenizované dluhopisy jsou vytvořené na technologii distribuovaného registru (DLT). Podle ČNB funguje DLT jako společná účetní kniha, kde účastníci sdílejí vzájemně synchronizované a ověřované záznamy. Do sítě mají přístup jen schválené finanční instituce a záznam o obchodu vidí jen jeho strany.
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Nový nástroj by měl přispět ke zrychlení obchodů s cennými papíry. „Cíl je jasný. Velký trh korunových aktiv, která koupíte a prodáte snáze než německé státní dluhopisy. Centrální banka u toho musí být od začátku. Aby jádro vypořádání stálo na jejích penězích, ne na soukromých, jako jsou stablecoiny,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.
ČNB otestovala technologii tokenizovaných dluhopisů na obchodech v řádu desítek tisíc korun s jednou z tuzemských komerčních bank. Testovací obchody se uskutečnily v říjnu a v listopadu a zahrnovaly převody dluhopisů, jejich nákup a prodej proti platbě i repo operace. Tyto typy obchodů patří mezi standardní nástroje využívané při měnověpolitických operacích centrálních bank.
ČNB rozvíjí technologie založené na blockchainu ve svém inovačním hubu ČNB Lab. Loni v něm spustila testovací portfolio digitálních aktiv, ve kterém zkoumá bitcoin, stablecoin a tokenizované vklady. Testuje jejich právní, účetní, provozní, bezpečnostní i technologické stránky.