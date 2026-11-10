Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

Autor: ,
  11:36
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj využívající technologii blockchainu zatím otestovala úzká skupina centrálních bank v Evropské unii, uvedla ČNB v tiskové zprávě.

Tokenizované dluhopisy jsou vytvořené na technologii distribuovaného registru (DLT). Podle ČNB funguje DLT jako společná účetní kniha, kde účastníci sdílejí vzájemně synchronizované a ověřované záznamy. Do sítě mají přístup jen schválené finanční instituce a záznam o obchodu vidí jen jeho strany.

ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři procenta, čeká zrychlení inflace

Nový nástroj by měl přispět ke zrychlení obchodů s cennými papíry. „Cíl je jasný. Velký trh korunových aktiv, která koupíte a prodáte snáze než německé státní dluhopisy. Centrální banka u toho musí být od začátku. Aby jádro vypořádání stálo na jejích penězích, ne na soukromých, jako jsou stablecoiny,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

ČNB otestovala technologii tokenizovaných dluhopisů na obchodech v řádu desítek tisíc korun s jednou z tuzemských komerčních bank. Testovací obchody se uskutečnily v říjnu a v listopadu a zahrnovaly převody dluhopisů, jejich nákup a prodej proti platbě i repo operace. Tyto typy obchodů patří mezi standardní nástroje využívané při měnověpolitických operacích centrálních bank.

ČNB rozvíjí technologie založené na blockchainu ve svém inovačním hubu ČNB Lab. Loni v něm spustila testovací portfolio digitálních aktiv, ve kterém zkoumá bitcoin, stablecoin a tokenizované vklady. Testuje jejich právní, účetní, provozní, bezpečnostní i technologické stránky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

Musí být blond a vypadat jako ze Západu. Vietnamské děti loví turisty a excelují v angličtině

Premium
Turisté sedící na lavičce u hanojského jezera Hoan Kiem. Právě to je oblíbené...

Ve Vietnamu se objevil nezvyklý fenomén. Ve snaze naučit se plynule anglicky skupiny dětí vyhledávají cizince, aby se rozhovory s nimi procvičily. A podporují je v tom i rodiče. Vědí, že znalost...

ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj...

10. listopadu 2026  11:36

Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025

Čínská podnikatelka Alice Huangová, známá také jako Huang Le, se dostala do centra pozornosti kvůli svým vazbám na šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga. Podle médií měla být čínskou...

10. listopadu 2026  9:10

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v...

10. listopadu 2026  6:36

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Advertorial
Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny. A tím šetřit na...

10. listopadu 2026

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

10. listopadu 2026

Účet za stavbu dálnice u Mohelnice postupně vystoupá na 120 miliard

Premium
Stavba dálničního obchvatu Litomyšle. (8. června 2026)

Dostavbu posledních 35 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí má na dosah konsorcium vedené společnostmi Budimex a Strabag. Po jejich dokončení bude v provozu celá dálnice propojující hradeckou D11...

10. listopadu 2026

Jak Rusko krade hotely. Ukrajinský podnikatel stále čeká na odškodnění

Hotel Admiral v ukrajinské Kyrylivce před začátkem ruské invaze. Areál měl...

Denis Kaťucha si na ukrajinském pobřeží Azovského moře postavil hotel, kam každé léto přijížděly stovky turistů. Po ruské okupaci ale o něj přišel, a proto se rozhodl obrátit na soud a žádat...

9. listopadu 2026

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

9. listopadu 2026  19:50

Sever Evropy hledá vlastní cestu k vzácným zeminám. Pomohou i veřejné zdroje

Záběr na doly švédské společnosti LKAB v Kiruně (21. srpna 2025)

Závislost na Číně dělá evropským firmám stále větší starosti. Tamní podniky zajišťují přibližně 60 procent světové těžby vzácných zemin využívaných při výrobě magnetů a přes 90 procent jejich...

9. listopadu 2026

Vláda přijala plán proti drahým energiím. Globální trhy ale neovlivní, říkají experti

ilustrační snímek

Vláda na svém pondělním jednání schválila novelu energetického zákona. Obsahuje plán pro řešení případného dalšího růstu cen energií, konkrétně mechanismus možného zastropování koncových cen...

9. listopadu 2026  16:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Německá klasika s českým rukopisem. V Praze otvírá první bistro s currywurstem

Currywurst jako v Německu. Češi rozjíždí nový podnik s německými klobásami. (9....

V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...

9. listopadu 2026

Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit

Premium
Kandidát Demokratické strany na senátora za stát Ohio, bývalý senátor Sherrod...

Listopadové volby ve Spojených státech ovládla Demokratická strana. Slibuje především přísnější pravidla pro datová centra, dostupnou zdravotní péči a snížení inflace. Voliči dali jasně najevo, že...

9. listopadu 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.