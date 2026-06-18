Na úrovni 3,75 procenta byla dvoutýdenní repo sazba ČNB naposledy loni v květnu.
„Bankovní rada na dnešním zasedání zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, čímž naplnila očekávání trhu. Guvernér navíc tento krok naznačil už minulý pátek během mediální karantény, takže o žádné velké překvapení nejde,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
ČNB sice podle něj mohla ještě určitou dobu vyčkávat, nakonec ale zvolila rychlejší přístup. „Taková strategie jí ve výsledku dává lepší pozici – čím dříve zareaguje, tím spíš nebude muset podobný krok v dalších měsících opakovat,“ dodal Dufek.
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Evropská centrální banka zvedla po téměř třech letech sazby, chce bojovat s inflací
Ekonomové připomínají, že ačkoliv je česká inflace aktuálně nízká, dokonce i v evropském srovnání, při rozhodování centrální banky nehraje minulý vývoj hlavní roli. Měnová politika musí mířit dopředu a ovlivňovat budoucí inflaci, nikoli reagovat na tu již odeznělou.
Argumentů pro zvýšení sazeb lze najít hned několik, upozorňuje například Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin. „Vysoké ceny energetických komodit v návaznosti na blízkovýchodní konflikt vnímali členové bankovní rady jako riziko. Na začátku letošního roku také razantně zrychlil růst mezd, což je statistika, na kterou ČNB hodně dá,“ vypočítává.
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Mzdy rychle rostou, v prvním čtvrtletí reálně o více než šest procent
V červnu navíc zvýšila úrokové sazby Evropská centrální banka. „To sice neznamená, že ČNB musí automaticky postupovat stejně, ale vyšší sazby v eurozóně vliv na rozhodování bankovní rady samozřejmě mají,“ dodal Novák.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Kroky centrální banky kritizuje premiér Andrej Babiš. „Pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěrů, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí. Doufejme, že ČNB k tomu nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech spoluobčanů, podnikatelů a celé ekonomiky,“ uvedl před rozhodnutím bankovní rady.