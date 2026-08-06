Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci uvedl, že se současným nastavením sazeb je ČNB aktuálně spokojena, nicméně do budoucna si bankovní rada nechává všechny možnosti otevřené.
„Ústup celkové inflace zvyšuje pravděpodobnost, že centrální banka nebude sazby měnit ani v několika příštích měsících,“ dodal hlavní ekonom Deloitte David Marek.
„V souhrnu dnešní zasedání ČNB podle mě podporuje scénář, že bankovní rada již úrokové sazby na nejbližších zasedáních zvyšovat nebude,“ potvrzuje hlavní analytik CitFin Miroslav Novák.
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Inflace v Česku podle odhadu mírně stoupla, největší nárůst zaznamenávají služby
Jenže někteří ekonomičtí analytici s optimismem nesouhlasí. „Pravděpodobnost, že bankovní rada bude muset v dalších měsících přitvrdit a dále zvýšit úrokové sazby na čtyři procenta zůstává dle nás relativně vysoká,“ upozornil analytik Patria Finance Dominik Rusinko.
Podle Rusinka guvernér Aleš Michl tentokrát ve svém doprovodném komentáři volil překvapivě opatrnější tón. To si myslí i Martin Komrska z UniCredit Bank. Trh podle něj očekával, že centrální banka letos ještě jednou k dalšímu zvýšení sazeb přistoupí. „Dnešní komunikace ho zjevně překvapila, což ilustruje i pokles dlouhodobých úrokových sazeb.“
Podle Komrsky rozhodne o tom, zda se bankovní rada k debatě o zvýšení sazeb nakonec znovu nevrátí, podzimní vývoj. „Sama ČNB hodnotí bilanci rizik jako spíše proinflační a poslední data za červenec opět ukázala setrvačnost inflace v jádrových položkách, což byl jeden z argumentů, který ČNB vedl k růstu sazeb na předchozím zasedání.“
„Do karet ČNB hraje pozitivní vývoj v Hormuzském průlivu. Cena ropy Brent se aktuálně pohybuje okolo 80 dolarů za barel. Ještě v červenci se pohybovala nad sto dolary,“ konstatoval analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče. „Co ČNB do karet nehraje, jsou ceny ve službách. V červenci vzrostly o 4,7 procenta a nezpomalují.“ Aktuální úroveň sazeb tak ani podle něj nemusí být dostatečná na uhašení domácí inflace.
Inflace podle nové prognózy národní banky letos dosáhne dvou procent, v příštím roce 2,5 procenta. Výhled růstu HDP banka pro letošní rok snížila z 2,5 na 2,2 procenta. V příštím roce by měla ekonomika růst o 2,7 procenta.